  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSenin Bankan'da tüm ATM'lerden para çekmek bedava
eposta yazdır zoom+ zoom-

Saadet Partisi de karıştı! Bomba Abdullah Gül çıkışı

Saadet Partisi de karıştı! Bomba Abdullah Gül çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 696 sayılı KHK tartışmasına katıldı ve "Bir zamanların ‘beyaz toros’larının yerine şimdi ‘siyah minibüsler mi geliyor acaba' diye, bir endişe doğuyor” dedi. Karamollaoğlu Abdullah Gül'e de destek çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-12-2017 09:04 - Güncelleme: 28-12-2017 09:29

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, son çıkarılan KHK'yı değerlendirmi ve Abdullah Gül'e destek çıktı. Türkiye'nin 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ile yönetildiğini belirten Karamollaoğlu, 2018 yılında bunun son bulmasını istedi.

Temel Karamollaoğlu AK Parti'yi çalkalayan Abdullah Gül'ün açıklamalarına da katıldığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı;

- 'Abdullah Gül'ün açıklaması çok önemli bir açıklama. Abdullah Bey, AK Parti'nin kurucuları arasında, fikir babaları arasında. Her noktada kedisi ile anlaşmayız doğrudur, ama bir tavrı var. Ve aynı şekilde bu hükümete bir ikazda bulunuyor; 'Burada bir sorun var, bu sorun ileride yanlış anlamalara vesile olabilir. Bundan dolayı birtakım olumsuz gelişmeler yaşanabilir, buna dikkat edin' diyor. Kendi içlerinden birisinin bunu söylemiş olmasını ben önemsiyorum ve iktidarın da önemsemesi gerektiğine inanıyorum."

SON KHK İÇİN ENDİŞELİZ

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı son KHK'yı da değerlendiren Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Aslında bütün KHK'lerin bir ay içinde Meclise sevk edilmesi gerekir. Bu, usul eksikliklerinin giderilmesi için de elzemdir. Bir konu Mecliste müzakere edildiği zaman olgunlaşır.

"Son KHK'da şu ifade yer alıyor, '15 Temmuz darbe girişim ve girişimin devamı niteliğindeki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacaktır.' Bu çok yanlış ve nereye çekilebileceği belli olmayan ucu açık bir ifadedir. Bütün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bunu tenkit ettiler. Herkes biliyor ki; bu tür kararnameler, yarın beklenmeyen ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu ülke, geçmişte kendisini devlet yerine koyan ve devlet adına iş yapmaya çalışanlardan çok çekmiştir. 'Bir zamanların ‘beyaz toros’larının yerine şimdi ‘siyah minibüsler mi geliyor acaba' diye, bir endişe doğuyor şimdi. 'Acaba faili meçhuller dönemine yeniden mi giriyoruz' diye bir hava oluşuyor."

696 sayılı KHK'da yer alan siviller düzenlemesi olay oldu!

BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMASI BENİ ÜZÜYOR

Daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Karamollaoğlu, Başbakan Binalı Yıldırım'ın, 'KHK metninde düzeltme yapılmayacak' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Başbakanın bu açıklaması beni üzüyor. Neden bir Başbakan kendisine yapılan ikazları dikkate almayacağını söyler. Kendileri söylüyor, 'Bu, bu manaya gelmez' diye. O zaman hangi manaya gelmeyeceğini ifade edin, ama bunu KHK ile yapın. Ne olur yani itibarınızdan bir şey mi kaybedersiniz?" dedi.

Abdullah Gül'den flaş KHK açıklaması!

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK sitemi

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Saadet Partisi de karıştı! Bomba Abdullah Gül çıkışı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 28 Aralık 2017 10:20 sivil halkın devlete sahip çıkması mı suç

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. Öğrenimini Kayseri Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yaptı. Aynı fakültede başladığı doktora çalışmaları için iki yıl İngiltere’de kaldı v

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat