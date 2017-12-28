Saadet Partisi de karıştı! Bomba Abdullah Gül çıkışı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, son çıkarılan KHK'yı değerlendirmi ve Abdullah Gül'e destek çıktı. Türkiye'nin 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ile yönetildiğini belirten Karamollaoğlu, 2018 yılında bunun son bulmasını istedi.

Temel Karamollaoğlu AK Parti'yi çalkalayan Abdullah Gül'ün açıklamalarına da katıldığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı;

- 'Abdullah Gül'ün açıklaması çok önemli bir açıklama. Abdullah Bey, AK Parti'nin kurucuları arasında, fikir babaları arasında. Her noktada kedisi ile anlaşmayız doğrudur, ama bir tavrı var. Ve aynı şekilde bu hükümete bir ikazda bulunuyor; 'Burada bir sorun var, bu sorun ileride yanlış anlamalara vesile olabilir. Bundan dolayı birtakım olumsuz gelişmeler yaşanabilir, buna dikkat edin' diyor. Kendi içlerinden birisinin bunu söylemiş olmasını ben önemsiyorum ve iktidarın da önemsemesi gerektiğine inanıyorum."

SON KHK İÇİN ENDİŞELİZ

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı son KHK'yı da değerlendiren Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Aslında bütün KHK'lerin bir ay içinde Meclise sevk edilmesi gerekir. Bu, usul eksikliklerinin giderilmesi için de elzemdir. Bir konu Mecliste müzakere edildiği zaman olgunlaşır.





"Son KHK'da şu ifade yer alıyor, '15 Temmuz darbe girişim ve girişimin devamı niteliğindeki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacaktır.' Bu çok yanlış ve nereye çekilebileceği belli olmayan ucu açık bir ifadedir. Bütün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bunu tenkit ettiler. Herkes biliyor ki; bu tür kararnameler, yarın beklenmeyen ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu ülke, geçmişte kendisini devlet yerine koyan ve devlet adına iş yapmaya çalışanlardan çok çekmiştir. 'Bir zamanların ‘beyaz toros’larının yerine şimdi ‘siyah minibüsler mi geliyor acaba' diye, bir endişe doğuyor şimdi. 'Acaba faili meçhuller dönemine yeniden mi giriyoruz' diye bir hava oluşuyor."

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BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMASI BENİ ÜZÜYOR

Daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Karamollaoğlu, Başbakan Binalı Yıldırım'ın, 'KHK metninde düzeltme yapılmayacak' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Başbakanın bu açıklaması beni üzüyor. Neden bir Başbakan kendisine yapılan ikazları dikkate almayacağını söyler. Kendileri söylüyor, 'Bu, bu manaya gelmez' diye. O zaman hangi manaya gelmeyeceğini ifade edin, ama bunu KHK ile yapın. Ne olur yani itibarınızdan bir şey mi kaybedersiniz?" dedi.

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