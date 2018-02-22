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Rusya'dan BMGK'ya flaş çağrı

Rusya'dan BMGK'ya flaş çağrı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, BMGK'ya, Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 21:36 - Güncelleme: 22-02-2018 00:09

RUSYA'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'ne, Suriye rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısında bulundu.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konulu oturumda yaptığı konuşmada hem Genel Sekreter Antonio Guterres hem de konsey üyelerinin Doğu Guta konusundaki endişelerini dile getirdiğini söyledi.

"DOĞU GUTA'DAKİ DURUMU GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANALIM"

BM Güvenlik Konseyi'ne yarın Doğu Guta'daki durumu görüşmek için açık oturumda toplanması çağrısı yapan Nebenzia, bugün dile getirilen tüm kaygıların ardından tüm tarafların görüşlerini ortaya koymaları için BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasının gerekli olduğunu ifade etti.

ABD'NİN YORUMU

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Doğu Guta'da yaşanan insani trajedi karşısında ''Bakışlarımızı çevirmeye devam edemeyiz.'' dedi.

İNGİLTERE'NİN YORUMU

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen de Doğu Guta'nın ''ölüm ve yıkım bölgesi'' haline geldiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Ya İlahi Ya İlahi 22 Şubat 2018 01:11 ey rusya hayrola ne oldu ? halkının katili esedi arkaya aldın ,yeri geldi sende bombaladın, yoksa katlettiğiniz mazlumlar rüyalarınıza mı girdi ?yoksa bm 'yi çağırmazdın Ama Allahın ilahi adaletinden ne amerika ne de sen (rusya) kurtulamayacaksınız....

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