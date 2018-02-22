Rusya'dan BMGK'ya flaş çağrı

Ya İlahi Ya İlahi 22 Şubat 2018 01:11 ey rusya hayrola ne oldu ? halkının katili esedi arkaya aldın ,yeri geldi sende bombaladın, yoksa katlettiğiniz mazlumlar rüyalarınıza mı girdi ?yoksa bm 'yi çağırmazdın Ama Allahın ilahi adaletinden ne amerika ne de sen (rusya) kurtulamayacaksınız....