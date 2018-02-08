Rus Büyükelçi'den skandal PYD açıklaması!

Kinşak yaptığı açıklamada, "PYD'nin herhangi bir görüşme formatından dışlanmasının, beklenenin aksine, zararlı olacağına inanıyoruz.Hmeymim'deki Rus uzlaştırma merkezi kanalıyla da olmak üzere, PYD ile sürekli olarak temastayız" ifadelerin kullandı.

Kinşak ayrıca, Rusya'nın, Suriye'de çatışmaların başlamasından beri 'bu ülkedeki krizin çözülmesi için yürütülen sürece buradaki tüm etkili siyasi güçler ile Kürtler de dahil olmak üzere tüm azınlıklık gruplarının temsilcilerinin katılması gerektiğine inandığını' belirtti.