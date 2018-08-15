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RTÜK'ten Beyaz TV'ye Adnan Oktar cezası

RTÜK'ten Beyaz TV'ye Adnan Oktar cezası

RTÜK, Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar'ın 9 Ağustos'ta katıldığı "Beyaz Magazin" isimli programda, Oktar'ı İslam alimleri ve Hazreti Muhammed ile bir tutarak öven ifadeler kullanması sebebiyle Beyaz TV'ye idari para cezası uyguladı

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 11:26 - Güncelleme: 15-08-2018 11:26

RTÜK'ün dünkü toplantısında, ağırlıklı olarak cinsel ürünlerin sağlık beyanıyla tanıtımına ilişkin yayınlardan dolayı çeşitli TV kanallarına 10 güne kadar uzanan yayın durdurma cezaları kesildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar'ın 9 Ağustos'ta katıldığı "Beyaz Magazin" isimli programda, Oktar'ı İslam alimleri ve Hazreti Muhammed ile bir tutarak öven ifadeler kullanması sebebiyle Beyaz TV'ye idari para cezası uyguladı. 

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında, Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Magazin" isimli programa üç kez katıldığı saptanan Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar'ın programın en son 9 Ağustos tarihli yayınında kullandığı ifadeler ele alındı. 

 Kenan Oktar'ın, sunucuların görüşlerine karşı çıkmasına karşın "Adnan Oktar'ı bazı İslam alimleri ve Hazreti Muhammed'le birlikte devrin en büyük İslam alimi, İslam'ın son doğan güneşi" şeklinde tanımladığı, "Oktar'a Allah'tan bilgi geldiği", "örgüt üyesi bayan ve erkeklerin birer sahabe olduğu" gibi ifadeleri kullandığı belirlendi. 

Yapılan incelemelerde, "Kenan Oktar'ın kullandığı ifadelerin izleyicilerin dini duyguları rencide edici nitelikte olduğunun açık olmasına karşın yayıncının bu kişiyi ısrarla programa davet etmesinin reyting kaygısının yayıncılık etiğinin önüne geçtiği" kanaatine varıldı. 

RTÜK, söz konusu yayınlar sebebiyle Beyaz TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. 

Sağlık beyanıyla reklama rekor yayın durdurma cezası
Öte yandan, Üst Kurul dünkü toplantısında, sağlık beyanında bulunarak tüketiciyi yanıltan reklamlar ile cep telefonu satışı ve "arkadaş bulma" hatlarının tanıtımına yönelik yayınlar nedeniyle çok sayıda TV kanalına en üst oranlardan müeyyide uyguladı.

Bu kapsamda uydu üzerinden yayın yapan Plus Music'te tanıtımı yapılan bir ürüne dair "cinsel sorunlara çözüm getirdiği" yönünde sağlık beyanında bulunulduğu için kanala 10 gün yayın durdurma cezası, aynı gerekçeyle Yeni Sinema TV ve Evin TV'ye 10 gün yayın durdurma müeyyidesi, Shopping TV'ye de bir kremin "cinsel performansı artırıcı" olduğu şeklinde sağlık beyanında bulunularak reklamının yapılması ve ihlalin ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 5 kez program durdurma cezası uygulandı. 

Cep telefonu satışına 5 kez yayın durdurma
"Tanışma, arkadaş bulma" amacıyla kişilerin isim ve telefonlarını gün boyu akar bant şeklinde yayınladığı için Kanal Yalova RTÜK'ün yaptırımına uğradı. Kanal, bu yayınlarından dolayı 5 kez program durdurma cezasını aldı.

Vatan TV'de de "canlı" olduğu belirtilen ticari iletişim yayınlarında "Pamukkale hangi ilimizdedir?" sorusunu doğru yanıtlayanlara markası belirtilmeyen 489 lira değerindeki "Çelik Kasa 6700" model cep telefonunun 400 lira indirimle 89 liraya verileceği ifadelerine yer verildiği belirlendi. Telefon yoluyla yarışma düzenlenerek tüketicilerin yanıltılması sebebiyle kanala üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulanması kararı alındı.

Ayrıca Doğu TV de yayınında "yanıltıcı ifadeler kullanarak cep telefonu satışı yaptığı" için 5 kez program durdurma yaptırımına uğradı. 

Billur Kalkavan'ın programı durduruldu
RTÜK, Farklı TV'de yayınlanan "Billur Kalkavan ile Cinsel Yaşam" isimli programda, çocukların cinsel ilişki yaşamasını normalleştiren ifadelere yer verildiğini belirledi. Kanala bu nedenle üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma uygulandı.

As TV ise "Fusion Deejays" adlı müzik programı, erotik dans figürlerinin yer aldığı bir klibin çocukların ve gençlerin izleyebileceği saatte yayınlaması sebebiyle üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi aldı.

"Kısmet çalışması" yapan programa para cezası
Üst Kurul, 1 An TV'nin "Astroloji" isimli programına SMS yoluyla mesaj gönderen ve telefonla katılan izleyicilere "kısmet çalışması", "büyünün kaldırılması", "kötü enerjilerin yok edilmesi" gibi uygulamaların çözüm olarak sunulduğu tespit edildi. 

Söz konusu programda geleceğe ilişkin yorum ve değerlendirmelerde bulunulmak suretiyle fal bakıldığını saptayan RTÜK, bu nedenle programın farklı tarihlerde yayınlanan 3 bölümüne ayrı ayrı idari para cezaları uyguladı.

Üç kanala "kastını aşan magazin" müeyyidesi
Magazin yayınları yapan Uçankuş TV'deki "Canlı Masa", Flash TV'deki "Bunu Konuşmak Lazım" ve Teve2'deki "2. Sayfa" isimli programlar da "magazin kastını aşan, özel hayata müdahale anlamı taşıyan" ifadelere yer verilmesinden dolayı Üst Kuruldan idari para cezaları aldı. 

MGC TV, müzik kliplerinde "bant reklam" logosu kullanılmadan ekranın alt tarafında paylaşılan özel ücrete tabi SMS hattı numarasına gönderilen satılık ev, arsa ve araç ilanlarına akar yazı ile yer verilmesi ve 12 dakikalık reklam süresinin aşılması nedeniyle idari para cezasına uğradı. 

Öte yandan, Kanal S'ye tele-alışveriş yayınlarında günlük yasal sürenin aşılması sebebiyle üst sınırdan idari para cezası verildi. 

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