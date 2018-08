RTÜK acımadı! 5 kanala 'müstehcenlik' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu son toplantısında cinsel içerikli ürün satışı yapan, müstehcen görüntülere, izleyicileri aldatıcı reklamlara yer veren ve kumarı teşvik eden yayınlarla ilgili cezai yaptırım kararları aldı.

Bu kapsamda AS TV'de yayınlanan 'Fusion Deejays' adlı müzik programında şarkıcı Otilia'nın 'Adelente' isimli şarkısına ait müstehcen görüntüleri içeren video klibinin çocukların ve gençlerin izleyebileceği saatte yayınlandığı belirlendi. Üst Kurul, bu nedenle AS TV'ye idari para ile program durdurma cezası uyguladı.

RTÜK, Halk TV'ye de gıda takviyesi reklamından dolayı ceza kesti.

Ticari iletişim yayınınında bir ürünün iştah kontrolünü sağladığı ve ayda 5 kilo zayıflattığı iddiasıyla sağlık beyanında bulunulduğu saptanırken, kanala bu yayından dolayı idari para cezasıyla program durdurma yaptırımı verilmesi kararlaştırıldı.

TAY TV'YE 'AT YARIŞI' CEZASI'

Tay TV ise at yarışı tahminleri nedeniyle RTÜK'ün yaptırımına uğradı. Kanalın yayınlarında at yarışı tahminlerinin gönderilmesine ilişkin katma değerli SMS hatlarına yer verdiği ve bu hatlara mesaj atan kişilere at yarışı tahminlerinin gönderildiği belirlendi.

Bu hatların ücretli olmasına karşın bant reklam olduğuna yönelik bir logo kullanılmadığını, 12 dakika olan saatlik reklam süresinin aşıldığını, ayrıca at yarışlarına ilişkin bahislerle ilgili fiyat gibi bilgilerin verilerek bahis ve kumarın teşvik edildiğini değerlendiren Üst Kurul, Tay TV'ye de idari para cezası ile program durdurma cezasını kesti.

EROTİK İÇERİKLİ ÜRÜN SATIŞINA AĞIR CEZA

Farklı TV isimli kanal da yayında yer verilen bir tatil köyünün tanıtımında hisse satıldığını belirtilmesine karşın hisse oranına yönelik bilgilerin aktarılmaması ve hisse alan kişinin 'denizi de satın aldığı' gibi ifadelere yer verilmesi nedeniyle idari para cezası aldı. Üst Kurul, bu ticari iletişim yayınında izleyicilere yanıltıcı ve eksik bilgiler verildiğini belirledi.

Öte yandan Üst Kurul, yayınlarında erotik içerikli cinsel ürünler satan One Best TV'nin bu yayınları sebebiyle lisansını iptal etti.

Uzmanlarca yasaların verdiği yetkiyle toplumun ahlakını zedeleyici yayınlar karşısında RTÜK'ün kararlı tutumunun her zaman olduğu gibi bundan sonra da devam edeceği belirtildi.