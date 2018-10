Rifat Hisarcıklıoğlu: Çalkantı yaşandı para dönmüyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, döviz, faiz, enflasyonun üçünün birden yükseldiğini ifade etti.

"Piyasada gözle görülür bir yavaşlama var, para dönmüyor" diyen Hisarcıklıoğlu, sözlerine "TOBB olarak odalar ve borsalarımız vasıtasıyla piyasaların nabzını ilk elden tutuyoruz. Sıkıntıları tek tek anlatıyoruz. Sonra bunları Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza iletiyor ve acilen önlem almasını talep ediyoruz" diye devam etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hisarcıklıoğlu, Çorum İli Odalar ve Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, iş dünyası ile finans sektörünün aynı gemide olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: Herhangi birimize bir şey olursa, yani bize bir şey olursa onlara olur, onlara bir şey olursa bize olur açık söyleyeyim. Eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika hepimizin, 80 milyonun kaybı demektir. Bizler her gün faizlerle, kurlarla ve her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Bin bir türlü sıkıntı yaşarken devletimizden tek istediğimiz var, yanımızda olduğunuzu göstermesidir.