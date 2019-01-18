Resmi Gazete'de yayınlandı bin liralık emekli maaşında 3 yıl sürprizi

Bugün Resmi gazetede yayınlanan yeni yasayla artık bin liranın altında emekli maaşı kalmadı. 1000 liranın altında aylık alan 105 bin emeklinin aylığı 1000 liraya tamamlanacak. Ancak aylığı 1000 liraya tamamlanan emekliler yaklaşık 3 -4 yıl zam alamayacak ve 1000 liralık gelirleri artmayacak.

HAZİNE VERECEK : Yeni düzenlemeye göre örneğin aylığı 750 lira olan emeklilere 250 lira da Hazine'den destek sağlanarak ele geçen gelir 1000 liraya yükseltilecek. Her 6 ayda bir verilen maaş zammı 1000 liraya değil, emekli aylığı olan 750 liraya yapılacak. Böylece örneğin maaşlara yüzde 10 zam yapıldığını 750 liralık emekli aylığı 75 lira artarak 825 liraya çıkacak. Hazine'nin emekliye yapacağı ek ödeme 250 liradan 175 liraya düşecek. Bu sistem emekli aylığı 1000 liraya ulaşana kadar böyle devam edeceği için emeklinin aylığı 3-4 yıl boyunca hep 1000 lirada kalacak, reel zam alamamış olacak.



İŞSİZLİK MAAŞI : İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. Artık, "hizmet akdine tabi" çalışmak yeterli olacak. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kalktı.

KİRA ZAMMI : Kira artışlarında esas alınacak orana ilişkin düzenleme Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici ikinci maddesine eklendi. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

ÖTV'Sİ KALKAN ÜRÜNLER : Yeni yasayla Türk Gıda Kodeksine göre, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. Listede şalgam suyu da bulunuyor. Artık şalgamdan ÖTV alınmayacak. Bu ürünlerde daha önce kesilen vergi cezaları da geçersiz olacak.

ER SİGORTASINA AİLE : Askere alınan tüm er ve erbaşların genel sağlık sigortasına artık eş ve çocukları ile anne ve babaları ile "bakmakla yükümlü oldukları kişiler" de dahil edildi.

SINAV : Başkasının yerine sınava girenler 2 yıl süreyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.

EV ALMA YARDIMI : Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olacak. Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak ve hak sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.