Milyonlarca emekli zam bekliyor! Masada 3 bomba formül var, yeni maaşlar ne kadar olacak?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini iki puan artmasıyla birlikte, gözler yeni dönem memur ve emekli maşlarına yapılacak zamma çevrildi. Kamuoyunda emekli maaşlarıyla ilgili 3 farklı formül konuşuluyor.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Millyet'e milyonlarca emekli ve memurun beklediği zamma ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz şunları kaydetti:
Bir hesap yaptığımız takdirde 2024’ün ilk altı aylık enflasyon verisi %25,39 olarak tahmin edilmektedir. İşte buradaki oran SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam farkı olacaktır. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme devreye girdiğinden dolayı temmuz ayında %19,39’luk bir maaş farkı oluşacağını tahmin etmekteyim.
Şu anda emekliler için kamuoyunda 3 farklı zam formülü konuşulmaktadır. Bunlar taban maaşın artırılması, refah payı ve kök maaşa seyyanen zam formülleridir. Bu üç formülü değerlendirecek olursak;
1-TABAN MAAŞIN ARTIRILMASI | Şu an 10 bin TL olan taban maaş muhtemel olarak 12 bin 500 veya 15 bin TL seviyelerine çıkacaktır. Nedeni ise maaş farkları her zaman kök aylıklara yapıldığından kaynaklı özellikle 2000 sonrası emekli olanlarda 5 bin 500 TL ile 6 bin TL civarı emekli kök aylığı olanlar mevcut. 16 milyon emeklinin yaklaşık 7 milyonu taban aylığın altında kök maaşı almaktadır.