Milyonlarca emekli zam bekliyor! Masada 3 bomba formül var, yeni maaşlar ne kadar olacak?

1-TABAN MAAŞIN ARTIRILMASI | Şu an 10 bin TL olan taban maaş muhtemel olarak 12 bin 500 veya 15 bin TL seviyelerine çıkacaktır. Nedeni ise maaş farkları her zaman kök aylıklara yapıldığından kaynaklı özellikle 2000 sonrası emekli olanlarda 5 bin 500 TL ile 6 bin TL civarı emekli kök aylığı olanlar mevcut. 16 milyon emeklinin yaklaşık 7 milyonu taban aylığın altında kök maaşı almaktadır.