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Rehberlik hizmeti veren telefon uygulamları için flaş açıklama

Rehberlik hizmeti veren telefon uygulamları için flaş açıklama

Cep telefonlarında isimden numara veya numaradan isim sorgulama yapabilen uygulamalarla ilgili önemli bir açıklama geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir bu tür uygulamalar hakkında yasal sürecin başladığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 12:40 - Güncelleme: 31-03-2018 12:40

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir açıklamasında bu tür uygulamaların kanunla yasaklandığını ve derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Bilir, ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiği yönünde tespite ulaşılan internet siteleri ve uygulamalar hakkında gerekli hukuki sürecin de başlatıldığını belirtti.  

YOĞUN ŞİKAYET GELİYOR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, isimden numara veya numaradan isim sorgulama yapabilen uygulamalar için yoğun şikayet geldiğini belirterek "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve uygulamalar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin derhal durdurulması gerekmektedir." dedi.

Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun hükümlerine aykırı olarak, kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanmadan, isimden telefon numarası veya numaradan isim sorgulaması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve telefon uygulamalarına ilişkin kuruma yoğun şekilde şikayet geldiğini söyledi.

Şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, kanuna aykırılıklar tespit edildiğini ifade eden Bilir, bunun üzerine 25 Ocak'ta "Rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde/uygulamalarda kişisel verilerin korunması" konusunda aldıkları ilke kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.     

Alınan ilke kararından sonra bu konuyla ilgili başvuruların arttığını söyleyen Bilir, şöyle devam etti:     

İNTERNET SİTELERİ VE UYGULAMALAR HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI
"Bunlar bizim gündemimizde. Biz bunları inceliyoruz. Burada önemli olan şu, rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve uygulamalarının, kanundaki veri işleme ve veri aktarım şartlarına uygun faaliyet göstermesi gerekiyor. Bu tür uygulamalarda kişisel verilerin, kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanmadan işlenmesi ve aktarımını kanun yasaklıyor. Kurulumuz tarafından 25 Ocak 2018 tarihinde alınan ilke kararı gereğince 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve uygulamalar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin derhal durdurulması gerekmektedir. Bu kapsamda incelemeler sonucunda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiği yönünde tespite ulaşılan internet siteleri ve uygulamalar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."     

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