Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi kaç para oldu-2018

Emeklilere en büyük müjde bugün Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Emekliler Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda 1000 lira bayram ikramiyesi alacak. Peki hangi emekliler 1000 lira ikramiye alacak, Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli ikramiyesi haberi ve detayları...

Başbakan Binali Yıldırım 12 milyondan fazla emekliye senede iki kez 1000'er lira ikramiye verileceğini söyledi.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Şimdi önemli bir müjdeye geldik. Son madde emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan.

Ramazan Bayramı öncesi 1000 lira, Kurban Bayramı öncesi 1000 lira.

Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler bu grup… Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar.

Bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan Bayramı öncesi 1000 lira, Kurban Bayramı öncesi 1000 lira.

Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey.