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Quaresma hezimet sonrası isyan etti: Fazlalıksam ayrılabilirim

Quaresma hezimet sonrası isyan etti: Fazlalıksam ayrılabilirim

Beşiktaş'ın 4-2 yenildiği Genk maçında seyircilerin tepkisini çeken Ricardo Quaresma, "Ben bu kulüpten bir kere ayrıldım ve geri döndüm. Eğer fazlalık bensem ocak ayında yine ayrılabilirim" dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 08:32 - Güncelleme: 26-10-2018 08:32

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun üçüncü haftasında Genk'e 4-2 mağlup olduğu mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İyi çalıştıklarını ancak karşılığını alamadıklarını söyleyen Quaresma, "Şans bizim yanımızda değildi. Şimdi dinlenmeye ihtiyacımız var. Hatalarımızı düzelteceğiz. Pazartesi günü galibiyete ihtiyacımız var" diye konuştu.

''TEPKİLERİNİ BANA GÖSTERSİNLER''
Taraftarların tepkisinin normal olduğunu belirten Quaresma, "Bana da tepkiler vardı, bunlar normal. Kötü olduğumu veya fazlalık olduğumu düşünüyorlarsa bana tepki gösterebilirler. Bana karşı olan tepkileri anlayabilirim ama lütfen genç oyuncuları ıslıklamasınlar. Tepkilerini bana göstersinler" ifadelerini kullandı.

''FAZLALIKSAM AYRILABİLİRİM''
Quaresma son olarak bu takımdan daha önce bir kez ayrıldığını hatırlatarak, "Eğer sorun bensem, Ocak ayında yine ayrılabilirim" dedi ve sözlerini noktaladı.

Beşiktaş Genk UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

 

 

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