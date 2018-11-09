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PUBG ve PES 19 ücretsiz oldu!

PUBG ve PES 19 ücretsiz oldu!

PUBG ve PES tutkunlarına güzel bir haberimiz var. Her iki oyun kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi. İşte detaylar

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Eklenme Tarihi: 09-11-2018 01:36 - Güncelleme: 09-11-2018 01:36

PUBG ve PES tutkunlarına güzel bir haberimiz var. Dün PlayStation 4 için yakında çıkışını gerçekleştireceği haberini paylaştığımız popüler Battle Royale oyunu PUBG için ikinci bir sürpriz haber geldi. 

Microsoft, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği X018 etkinliği öncesi Xbox One kullanıcıları için güzel bir hediye hazırladı. PUBG ve PES 19, Xbox platformu üzerinde ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

Microsoft Store üzerinden 118 TL’ye satılan PUBG yapımına Xbox oyuncuları ücretsiz bir şekilde ulaşabilirler. PES 2019 ise 152 TL'lik bir fiyat etiketine sahipti. Oyunları süre geçmeden kütüphaneye ekleyen oyuncular için yapımlar süresiz olarak ücretsiz kalacak. 

PUBG ve PES 19 ücretsiz oldu!: Microsoft, oyunların ne kadar boyunca ücretsiz kalacağını açıklamadı. Paylaşılan bilgilerde sadece kısa süreliğine ifadesi yer almakta. Yeni oyunların tanıtılacağı ve yeni bilgilerin duyurulacağı Xbox X018 etkinliği, 10-11 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Aralık ayında Xbox One için erken erişim olarak oyunculara sunulan Battle Royale oyunu kısa bir süre içerisinde büyük başarılara imza atmıştı. 

Kaynak: Teknolojioku

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