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PUBG için geri sayım başladı Joker ve Harley Quinn kostümleri geliyor

PUBG için geri sayım başladı Joker ve Harley Quinn kostümleri geliyor

DC ile anlaşma yapan Bluehole, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan popüler Battleroyale oyunu PUBG'ye Suicide Squad filmi ile gönüllere taht kuran Joker ve Harley Quinn karakterlerinin kostümlerini getirecek.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 12:15 - Güncelleme: 06-11-2018 12:15

Battleroyale olarak geliştirilen PUBG ve Fortnite oyunları son yıllara damga vuran en iyi oyunlar oldu. Ancak oyunlar ne kadar popüler olursa olsun kendilerini güncellemedikleri ve oyuna yeni içerikler eklemedikleri sürece eninde sonunda popülerliklerini kaybedeceklerdir. Bundan dolayı Bluehole Studio, PlayerUnknown's Battlegrounds’a getirecekleri bir sonraki içerik için dünyaca ünlü çizgi roman yayıncısı DC ile iş birliği gerçekleştirdi.

 Joker ve Harley Quinn kostümleri geliyor
DC ile gerçekleştirilen iş birliğinde, DC evreninin sevilen iki karakteri Joker ve Harley Quinn, kostümleri ve makyajları ile birlikte PlayerUnknown's Battlegrounds oyuncuları ile buluşacak.

Jared Leto'nun kostümü kullanılacak
Harley Quinn beyaz perdede yalnızca bir kez gözüktüğünden kostümünü tahmin etmek çok zor değil. Fakat Joker, farklı oyuncular ve farklı kostümlerle pek çok kez beyaz perdede yer aldı. Ancak Bluehole, oyuna getirecekleri Joker karakteri için 2016 yılında vizyona giren Suicide Squad filminde Jared Leto’nun canlandırdığı Joker karakterini seçti.

Daha önce Fortnite yapmıştı
Daha önce Epic Games, bir diğer popüler battle royal oyunu olan Fortnite’a Avengers: Infinity War’ın süper kötüsü Thanos karakterini getirmiş, böylece sinema severlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı

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