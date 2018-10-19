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PTT sınav sonuçları kesin sonuç açıklandı mı?

PTT sınav sonuçları kesin sonuç açıklandı mı?

5 bin kişinin PTT bünyesinde çeşitli kadrolarda çalışmak için girdiği PTT sınav sonuçları açıkladı mı muamması devam ediyor. PTT sonuçlarının 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. Peki PTT sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta açıklanacak?

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 15:40 - Güncelleme: 19-10-2018 15:30

PTT kesin sınav sonuçları açıkladı mı, kesin sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak soruları birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Yaklaşık 5 bin kişiyi Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan bölge ve pozisyonlarda görevlendirecek olan PTT, kesin sınav sonuçları bilgisini 19 Ekim Cuma gününe kadar yayımlayacağını duyurmuştu. Peki, PTT kesin sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

PTT KESİN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: PTT kesin sınav sonuçları için kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 19 Ekim Cuma günü açıklanacağına dair bilgiler yer almıştı. PTT kesin sınav sonuçlarının, kurumun programında herhangi bir aksilik olmaması halinde gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları açıklaması hakkında duyuru yapıldığında son haberler sayfamızda olacak.

En geç 19 Ekim tarihinde erişime açılacak olan kesin sınav sonuçlarının ardından;

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday,

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday, belirlenecektir.

Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil ve yedek olarak yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylara Psikometrik İnceleme yaptırılacaktır. Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

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