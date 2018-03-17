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Prens Salman Türk dizilerine savaş açtı

Prens Salman Türk dizilerine savaş açtı

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman Türk dizilerini yayından kaldırmasının ardından sinemayla ilgili bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 18:47 - Güncelleme: 17-03-2018 18:47

Wall Street Journal’ın haberine göre Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman dünyanın en büyük menajerlik şirketi Endeavor'un yüzde 10'luk hissesini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Salman'ın bu satın alım için 400 milyon doları gözden çıkardığı biliniyor. Endeavor'un çalıştığı isimler arasında Oprah Winfrey, Dwayne Johnson ve Serena Williams gibi isimler var. Şirketin yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Suudi Arabistan ABD'deki bazı büyük film dağıtım şirketlerini de satın almak istiyor. Suudi Arabistan 2020 yılına kadar ABD film endüstrisinde yılda toplam 1 milyar dolarlık gişe hasılatı yapan filmlerin dağıtımını almayı umuyor.

TÜRK DİZİLERİNİ KALDIRMA KARARININ ARKASINDA SALMAN MI VAR?

Arap dünyasına yayın yapan uydu kanalları şirketi MBC Grubu, 1 Mart itibarıyla Türk dizilerini yayından kaldırdığını açıklamıştı. Bu kararın arkasında Prens Salman'ın olduğu iddia edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 17 Mart 2018 20:27 Bizim tosunu göndersek şu salmanı bi tokatlasa

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