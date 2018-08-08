Posta yoluyla yurt dışı ödeme işlemi nasıl yapılır?

PTT, Türkiye’de hiçbir bankanın olmadığı binlerce yerleşim yerinde bankacılık hizmeti veriyor. Bu sayede, yurt dışından adınıza havale edilen para da size en güvenli elden teslim ediliyor.



Yurt dışından size transfer edilen parayı almak için yapmanız gereken şey, geçerli kimlik belgenizle PTT işyerlerine gitmek. Eğer havale edilen şahıs ve parayı alacak şahıs farklı ise parayı alacak kişinin PTT gişe görevlisine bir vekaletname ibraz etmesi gerekiyor. Yurt dışı havale ödemesi sırasında sizden hiçbir ücret talep edilmeden birkaç dakika içinde paranızı alabiliyorsunuz. PTT, paranızı en güvenli şekilde size ulaştırır.