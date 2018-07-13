Perinçek ve Kürkçü'nün küfürlü videosu olay oldu

32. Gün adlı tartışma programında birbirine giren Doğu Perinçek, Ertuğrul Kürkçü ve Bülent Uluer'in görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşım rekoru kırdı.

32. Gün adlı programda konuşan konuşan Doğu Perinçek, Ertuğrul Kürkçü ve Bülent Uluer tartışmanın hararetlenmesi sonucu birbirlerine çok ağır hakaretlerde bulunmuşlardı.

"AHLAKSIZ ADAM"

Tartışma sırasında kendini tutamayan Ertuğrul Kürkçü, Doğu Perinçek'e "Ahlaksız adam" deyince ortalık karışmıştı. Perinçek Kürkçü'ye küfür etmişti. Perinçek've Kürkçü sunucu ve diğer konuğun araya girmesiyle zor da olsa sakinleştirilmişti.