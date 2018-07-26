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PayU'dan dev satın alım anlaşması!

PayU'dan dev satın alım anlaşması!

PayU, önde gelen ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı. Bu alımla birlikte, PayU'nun 2016 yılında finansal hizmetlere erişimi açmak için dünya genelinde başlattığı bir dizi strateji doğrultusunda toplam yatırım ve satın alma işlemleri 350 milyon dolara ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 00:30 - Güncelleme: 26-07-2018 00:30

Satın alma anlaşmasıyla ZOOZ ve PayU ekipleri, geleceğin önde gelen, küresel standart ödeme altyapısını oluşturma hedefiyle birlikte çalışacaklar. Bu vizyonun bir parçası olarak, sektörün ihtiyaçlarını destekleyebilecek kapsamlı, modüler ve son derece esnek bir “Ödeme İşletim Sistemi Platformu” oluşturacaklar. Platformun beklenen özellikleri arasında, küresel satıcıların büyümesini destekleyen sahtecilik yönetimi, gerçek zamanlı raporlama ve akıllı yönlendirme bulunuyor.

Sınır ötesi e-ticaret pazarı 994 milyar dolara ulaşacak
PayU ve ZOOZ'un güçlerini birleştirmesi sayesinde 2020 yılında 994 milyar dolara ulaşması beklenen sınır ötesi piyasaya erişim planlanıyor. Accenture tarafından yayınlanan bir rapora göre, sınır ötesi işlerin yaklaşık üçte ikisi Asya ve Latin Amerika gibi yüksek büyüme pazarlarından gelecek. Alternatif ödeme yöntemleri hala bu pazarlardaki tüm ödemelerin üçte ikisini temsil ediyor.

2.3 MİLYAR YENİ MÜŞTERİ: ZOOZ tarafından geliştirilen PayU Hub Platformu güçlendirilecek ZOOZ ve PayU ilk kez bu satın alma anlaşmasıyla bir araya gelmiyor. Daha önce de iki şirket başarılı bir işbirliğine imza atmıştı. Bu işbirliği kapsamındaki ZOOZ tarafından tasarlanan PayU Hub Platformu sayesinde, Gett ve Kiwi.com gibi PayU üzerinden ödeme alan uluslararası firmalar yüksek büyüme oranlarına sahip pazarlarda 2.3 milyar yeni müşteriye erişim sağladı.

PayU Türkiye Genel Müdürü Emre Güzer, “Bu satın alma, Türkiye'de faaliyet gösteren iş ortaklarımızın da yararlandığı, PayU ve ZOOZ arasında bir yıldır süre gelen işbirliğinin devamı niteliğinde bir gelişmedir. Birlikte daha yakından çalışmak, PayU Hub Platformu'nun geliştirilmesini sağlayarak başarılı iş ortaklarımızın Türkiye ve ötesinde desteklenmesine yardımcı olacaktır” dedi.

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