Payitaht Abdülhamid 49. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı dizinin 49. yeni bölüm fragmanı da şimdiden merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Abdülhamid’e karşı başlayan ihtilal alevlenmiş, silahlanan Harbiyeliler Saraya yürümektedirler. Abdülhamid ya tahttan indirilecek, ya katledilecektir.



1. Ordu sokakları tutmuş, halk sokaklara dökülmüştür. Mahmud Paşa isyancılara engel olmaya çalışayım derken kendini ateşin ortasına atar.



Öte yandan Meyyit, Fehim Paşa ve adamları Saraya destek için giderken Parvus tarafından tuzağa düşürülürler. Şimdi onlar da tıpkı Abdülhamid gibi bir başka ölüm kalım savaşı içindedirler.



Parvus bütün bunlarla yetinmeyip Abdülhamid’in telgraf hattını ele geçirmiş, Abdülhamid’in hafiyelerine büyük bir suikastın emri vermiştir. Şimdi hem Abdülhamid’i hem Osmanlı’yı aynı anda bitirmeye her zamankinden daha yakındır.



Handan, Mehmet Selim’den bebeği kaybettiğini gizlerken, Efsun’un varlığına daha fazla dayanamaz ve kendini kaybedip ona saldırır.



Bidar haremdeki dengeleri sağlamaya çalışırken, yeni bir kriz patlak verir. Naime, Hatice ve Kemalettin arasındaki her şeyi öğrenmiştir. Bu arada Mislimelek’in de Abdülkadir yüzünden hayatı tehlikeye girer.



Haremdeki rüzgârlar fırtınaya dönerken, hem içerden hem dışarıdan uğradığı ihanetlerle sarsılan Abdülhamid, hayatını, tahtını, koruyabilecek mi?



Payitaht’ın sokak dengelerini korumaya çalışan Fehim Paşa’nın karşısına çıkacak olan zeki, mahcup, güzel, gururlu "kibritçi kız" olan Bulgar göçmeni İrena ile aklı başından gidecek…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 49. BÖLÜM FRAGMANI: Payitaht Abdülhamid 49. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.