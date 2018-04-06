Payitaht Abdülhamid 46. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı dizinin 46. yeni bölüm fragmanı da şimdiden merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Abdülhamid, Parvus’un planını bir kere daha bozup Arap öğrencilerin bombalı saldırıdan kurtulmasını sağlar. Ancak Gertrude Bell, bu durumu lehine çevirir, öğrencilere kendilerini öldürtmek isteyenin Abdülhamid olduğu yalanını söyleyerek ayrılıkçı fikirlerini aşılamaya devam eder.

Abdülkadir’e büyük bir kin besleyen Sabahattin, onu hünkârın gözünden düşürecek bir hamle yapar. Bu olay Bidar ve Seniha’nın da arasının iyice açılmasına neden olacaktır.

Mehmet Selim, geçmişteki büyük aşkına benzeyen Efsun’la karşılaşmıştır. Handan Efsun’u eşinden ve Saraydan uzak tutmanın yollarını arar.

Öte yandan Fehim Paşa, Payitaht’a ölüm yayan uyuşturucunun kaynağına ulaşmak üzeredir. Ancak beklemediği bir hamleyle karşılaşır.

Parvus, darbe planları yaparken Abdülhamid ise vatanı kalkındırmak için fabrikalar açmak üzere harekete geçer. Bu durumu öğrenen Parvus, Abdülhamid’e yeni bir tuzak hazırlayarak karşısına iki seçenek çıkarır.

Abdülhamid ya fabrikalardan vazgeçecek ya da afyon ticaretine yol verecektir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 46. BÖLÜM FRAGMANI: Payitaht Abdülhamid 46. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.