ÖSYM başvuru 2018 YKS ais öğrenci giriş sayfası

2018 YKS başvuruları 1 mart'ta başladı ve 21 Mart saat 23:59'da sona erecek. Bu sene ilk kez uygulanacak olan üniversiteye yeni giriş sınavı olan YKS sınavları 3 farklı oturum şeklinde olacak. Öncelikle öğrencilern ais üzerinden sınav başvurularını yapmalarını gerekiyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı dil sınavıları 23-24 Haziran arasında yapılacak.Peki 2018 YKS sınav başvuru paraları ne kadar oldu? 2018 ÖSYM kılavuzuna göre YKS sınavları her bir oturuma giriş 50 lira, YKS sınav paraları ilgili bankalara yatırılacak.

ÖSYM Yayımladığı kılavuz içerisinde 11 dikkat uyarısı bulunurken, sınavın ne zaman gerçekleşeceği, sınav sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını açıkladı. İşte merak edilen sorular ve cevaplar…

YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Sınav merkezi, başvuruların 1 Mart 2018 tarihinde saat 12:00’de başladığını açıkladı. Başvuruların sona ereceği tarih ise 21 Mart 2018 tarihinde saat 23:59’ta sona eriyor. Geç başvuru günü olarak verilen tarih ise 4 Nisan 2018! Geç başvuru günü işlemleri aynı gün sona eriyor.

ÖSYM SINAV BAŞVURU SAYFASI: ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sınav başvuru sayfası, AİS olarak geçiyor. Başvuru sayfası üzerinden bilgiler girilerek başvuru yapılabiliyor.

ÖSYM AİS BAŞVURU SAYFASI

YKS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR: Sınav merkezi 3 oturum üzerinden yapılacağı sınavlara dair ücretleri açıkladı. Buna göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav ücreti 50 Türk Lirası olarak sınav merkezi açıklandığını duyurdu. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ücreti ise 50 Türk Lirası. Yabancı dil sınavına girecek olanlar da 50 Türk Lirası ödeme zorunluluğu vardır.

YKS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATACAK: YKS ücretleri hangi bankaya yatacak, sorusunun cevabı belli oldu. Buna göre; Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR: YKS sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 23 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:15’te yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ise 24 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:15’te gerçekleşecek. Yabancı Dil Sınavı ise 24 Haziran 2018 tarihinde 15:45’te yapılacak.

15 dakika kuralına dair bilinmesi gerekenler: 15 dakika kuralı sınavlarda tekrardan uygulanacaktır. 10:15’te sınava girecek olanlar en geç 10:00’de sınav binalarına girme zorunluluğu bulunuyor.

FOTOĞRAF KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER: Sınav merkezinin sisteminde 50 ayı geçmemiş fotoğrafı bulunanlar; internet üzerinden başvuru yapabilir. İlk defa sınava girecek olanlar ve sistemde fotoğraf 50 ayı geçmiş olanlar ise sınav başvuru merkezlerinden başvuru yapacaklar.