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ÖSO'nun çelik yeleklerini bakın kim vermiş!

ÖSO'nun çelik yeleklerini bakın kim vermiş!

Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) çelik yelek gönderdi. Çelik yelekleri teslim alan ÖSO mensubu bir asker sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Çelik yeleklerin üzerindeki SP yazısı dikkat çekti. Sedat Peker de konuyla alakalı açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 09:28 - Güncelleme: 19-03-2018 09:28

Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) çelik yelek gönderdi. Çelik yelekleri teslim alan ÖSO mensubu bir asker sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Çelik yeleklerde, Sedat Peker’in “SP” şeklinde kısaltmasının yer alması ve ÖSO’nun değiştirdiği üç yıldızlı Suriye bayrağının bulunması dikkat çekti.

İşte o video:

SEDAT PEKER AÇIKLAMA YAPTI

Sedat Peker ise yazılı açıklamada bulunarak “Suriye’de savaşmak için o bölgeye geçen mücahid kardeşlerimizle görüştüğümde Özgür Suriye Ordusu’nun fazlaca şehit vermesinin sebebini tartışmıştık. Çelik yeleklerinin yeterli sayıda olmadığını, mevcut olanların da içine çelik plaklar dizilmiş kumaş yelekler olduğunu öğrenmiştim.

ÇOK PAHALI OLDUĞU İÇİN...

Bu yelekler çok ağır oldukları için onları giyip kırsalda gerilla savaşının yapılabilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlardı” ifadelerini kullandı. “Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalarda yurtdışında yeni bir ürünün bulunduğunu seramik olduğu için en fazla 1- 2 kilo ağırlık tuttuğunu ancak fiyatı pahalı olduğu için çok fazla rağbet görmediğini söylediler” diyen Sedat Peker açıklamasını şöyle sürdürdü:

ÇELİK YELEKLERİ GÖNDERDİK

Biz olayın maddi boyutunun Yüce Allah’ın izniyle sağlayabilmiş olsak da bu sefer bu tarz ekipmanlarla ilgili Türkiye'ye uygulanan gizli bir boykotla karşılaştık. Ancak Yüce Allah’a şükürler olsun ki arkadaşlarımız yılların sağlamış olduğu tecrübeyle bu sorunu da aştılar. Şu anda çelik yeleklerin nakliyesi hızlı bir şekilde başladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 10:03 Kaçak petrol ticaretinin başında şeklen eşkita sedat gozukuyor.perde arkasini biliyorsunuz.hani rusyanin malum zata ait kaçak petrol taşiyan 40 tankeri imhasindan sonra bu işi bir suç örgütü liderine emanet ettiler .yani parayı eşkiya degil şu enerji varya enerji o oduyor.sedat sadece konu mankenidir.siz onun ötmesine bakmayin arkasinda deli siyasi guc var.

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