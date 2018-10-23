Orman ve Şenol Güneş'ten sürpriz karar!

Beşiktaş'tan basın toplantısı kararı! Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Fikret Orman ve Şenol Güneş'in basın toplantısı, çarşamba günü saat 14:30'da başlayacak.

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuş ve teknik direktör Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ayrıca deneyimli teknik adamın TL sözleşmesine geçişi konusunda çeşitli haberler gündeme gelmişti.

İkilinin bu konulara basın toplantısında açıklık getirmesi bekleniyor.