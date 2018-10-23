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Orman ve Şenol Güneş'ten sürpriz karar!

Orman ve Şenol Güneş'ten sürpriz karar!

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Alınan karara göre toplantı 24 Ekim Çarşamba günü saat 14:30'te gerçekleşecek.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 21:01 - Güncelleme: 23-10-2018 21:01

Beşiktaş'tan basın toplantısı kararı! Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Fikret Orman ve Şenol Güneş'in basın toplantısı, çarşamba günü saat 14:30'da başlayacak.

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuş ve teknik direktör Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ayrıca deneyimli teknik adamın TL sözleşmesine geçişi konusunda çeşitli haberler gündeme gelmişti.

İkilinin bu konulara basın toplantısında açıklık getirmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 21:51 BAŞKAN HİÇ BEKLEMEDEN ŞENOL İLE YOLLARI AYIR.GUTİ DEVAM ETSİN.ŞENOL ARTIK BU TAKIMA FAYDALI OLAMAZ.KAFASINDA BEŞİKTAŞI BİTİRMİŞ.

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