Oppo R15x telefonunun fiyatı çok ucuz iphone ve samsungu yıkacak

Oppo, şirketin orta segmentteki en yeni temsilcisi olan yeni OPPO R15x’i resmi olarak tanıttı. Su damlası çentikli tasarımı ile son derece yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan cihaz, cam arka paneli ve metal çerçeveleri ile oldukça premium bir görünüme sahip. Oppo R15x, şık tasarımının altında bulunan Snapdragon 660 işlemci ile seviyesinin en iyi performanslarından birini vadediyor.

6 GB RAM

6.4 inçlik Full HD+ ekranı ile özellikle video izlerken oldukça keyifli bir deneyim yaşatacak olan cihaz, 6GB RAM kapasitesi ile amiral gemilerine göz kırpan bir bellek kapasitesi sunuyor.

Oppo R15x Özellikleri

- Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

- 6GB RAM, 128GB depolama

- 6.4 in. Full HD+ AMOLED ekran

- 16MP+2MP çift arka kamera

- 25MP ön kamera

- Android 8.1 Oreo işletim sistemi

- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + - - GLONASS

- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

- 3600mAh batarya

Fiyatı 360 dolar

İki farklı renk seçeneğine sahip olan yeni Oppo R15x, 360 dolar (2049 TL) fiyat etiketi ile Kasım ayından itibaren alıcılarını bekleyecek. Cihazın fiyatına ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmayacak.