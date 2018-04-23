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Olaylı nikah sonrası Belediye Başkanı'ndan açıklama

Olaylı nikah sonrası Belediye Başkanı'ndan açıklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çiftinin iptal olan nikahını Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin kıyacak.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 18:36 - Güncelleme: 23-04-2018 18:36

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gelinin nikah sırasında 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz' sorusuna 'Hayır demek ne mümkün' cevabının verilmesi üzerine iptal edilen nikah sonrası devreye Belediye Başkanı Turgay Şirin genç çiftin nikahını kendisinin kıyacağını açıkladı

Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, nikahın kıyıldığı saatlerde bir başka programda olduğunu, mesai saatleri dışında olduğundan halen konunun tüm detaylarına vakıf olmadığını belirtti.

Nikahın kıyılmaması nedeniyle düğünleri iptal olan aile ile görüştüğünü aktaran Şirin, şunları söyledi:

Damadın cevabı yüzünden nikah iptal oldu

 O NİKAH KIYILACAK

"Biliyorsunuz, nikah işlemleri şekli işlemler. Şekli işlem olması yönüyle de evet cevabının çok net çıkması ve taraflardan alınması gerekiyor. Ben bu manada sadece okuduklarım, kulağıma gelen ve anlatılanlara size bu açıklamayı yapıyorum ve zannediyorum ki orada bir 'hayır' cevabı çıkmış. Sonrasında da "Hayır demek ne mümkün"şeklinde tamamlayan bir süreç cereyan etmiş. Hayır cevabı doğal olarak bir olumsuzluk addettiği için oradaki nikah memurumuz da tecrübeli bir arkadaşımız. Bunun belki bir şaka, esprili bir yanıt olduğu kanaati kendisinde hasıl olmadıysa, böyle bir yorumla nikahı orada sonlandırmış. Aile ile telefonla görüştüm. Hepsi tandığımız arkadaşlarımız. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde inşallah önümüzdeki günlerde o nikahı bizzat biz kıyacağız. Aile ile yine görüşeceğiz ve hem işlemleri yürümesi noktasında hem de nikahın gerçekleşmesi konusunda o güzel anı birlikte yaşarız diye düşünüyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • salhor 23 Nisan 2018 19:20 Sürünsün veled; ama kıza acırım.

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