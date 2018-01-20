Öğretmen maaşı 2018 enflasyon zam farkı ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği enflasyon zam farkı bugün belli oldu. Ocak ayı enflasyon zam farkına göre öğretmenler de yeni maaşlarına kavuştu. Toplu sözleşme ile zam alan öğretmenlerin enflasyon zam farkına göre maaşları arttı.

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıkıyor. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli olmaya başladı. Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlandı. Toplu sözleşme zam oranına baktığımız zaman öğretmenlerin maaşları da artmıştı. Enflasyon rakamlarına göre memurlara yüzde 1.69 zam geldi. Peki öğretmenlerin maaşları 2018 yılında ne kadar oldu?

ÖĞRETMEN MAAŞI 2018 NE KADAR OLDU? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan vaizlerin de maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre öğretmenlerin maaşları 3 bin 699 TL'ye yükselmişti. Enflasyon zam farkına göre öğretmen maaşları 2018 yılında 3.927 TL oldu.

Yeni memur maaşları 2018-2019 ünvanlara göre zamlı tam liste