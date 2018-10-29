Öğrencilerle görüşen Bakan Soylu talimatı verdi

ses 29 Ekim 2018 17:46 Ales e giriyoruz Matematik soruyorlar. Yahu ben matematik zekam olsa, mühendis olurdum. Bu yüzden aleste başarılı olamıyor ve yüksek lisan sözel dersini rahat verebilecek bizler, bu yüzden sıkıntı çekiyoruz. Beni niye matematiğe çalıştırıyorlar. Zulum bu. İkincisi KPSS sınavı yapılıyor. Alanı ile ilgili sınav yapsan yeterli olacak, bana öğrendiğim ve sonra işime belki yarayacak, yarayacaksa arayıp bulabileceğim halde, gereksiz ders çalışmaya itiyorlar. Bir ingilizce öğretmeni olmak için ben KPSSnin matematik, felsefe, coğrafya, tarih, çalışmak zorundamıyım. Alanımla ilgili ve Türkçe anlama yeteneğimle ilgili sorsalar sınavım için yeterli olacak. Hangi işimiz doğru ki demeyelim. Düzeltelim