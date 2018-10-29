  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Öğrencilerle görüşen Bakan Soylu talimatı verdi

Öğrencilerle görüşen Bakan Soylu talimatı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan 40 öğrenciyi makamında kabul etti. Bismil Fen Lisesi'nde spor salonu olmadığını öğrenen Bakan Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayarak, okula spor salonu yapılması talimatını verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-10-2018 16:16 - Güncelleme: 29-10-2018 16:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan gelen bir grup lise öğrencisini makamında kabul etti. Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Bismil Fen Lisesi'nden 40  öğrenciyi makamında ağırladı. Öğrencilerle tek tek tokalaşan Soylu, bir süre sohbet etti.

Onlara  ihtiyaçları olup olmadığını soran Süleyman Soylu, okulda spor salonu  bulunmadığını öğrendi. Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayarak, okula spor  salonu yapılması talimatını verdi. Vali Güzeloğlu da Soylu'ya konuyla ilgili gerekli çalışmaları  yapacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnşallah güzel bir spor salomuz olur.  Öğretmen meselesiyle ilgili de Milli Eğitim Bakanımız ile görüşeceğim." dedi. Kabulün ardından Soylu, öğrencilerle Bakanlığın önünde hatıra  fotoğrafı çektirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Öğrencilerle görüşen Bakan Soylu talimatı verdi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ses 29 Ekim 2018 17:46 Ales e giriyoruz Matematik soruyorlar. Yahu ben matematik zekam olsa, mühendis olurdum. Bu yüzden aleste başarılı olamıyor ve yüksek lisan sözel dersini rahat verebilecek bizler, bu yüzden sıkıntı çekiyoruz. Beni niye matematiğe çalıştırıyorlar. Zulum bu. İkincisi KPSS sınavı yapılıyor. Alanı ile ilgili sınav yapsan yeterli olacak, bana öğrendiğim ve sonra işime belki yarayacak, yarayacaksa arayıp bulabileceğim halde, gereksiz ders çalışmaya itiyorlar. Bir ingilizce öğretmeni olmak için ben KPSSnin matematik, felsefe, coğrafya, tarih, çalışmak zorundamıyım. Alanımla ilgili ve Türkçe anlama yeteneğimle ilgili sorsalar sınavım için yeterli olacak. Hangi işimiz doğru ki demeyelim. Düzeltelim

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro