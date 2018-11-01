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O rektör istifa etti yaptığı yalakalıkla AK Parti'yi da çileden çıkarmıştı

O rektör istifa etti yaptığı yalakalıkla AK Parti'yi da çileden çıkarmıştı

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini yapmak farz-ı ayındır" sözleriyle AK Parti'nin de tepkisini çeken Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, istifa etmek zorunda kaldı...

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 09:13 - Güncelleme: 01-11-2018 09:35

HARRAN  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa ettiğini bildirdi. Taşaltın Akit TV'de katıldığı canlı yayında "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" demişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da bu sözler için "Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin
a. Cumhuriyetimizle
b. İslamla
c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla
d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla, hiçbir ilgisi yoktur." demişti...

YAZILI AÇIKLAMA İLE DUYURDU... Rektör Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa’ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti. Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

“Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım.”

YÖK'TEN AÇIKLAMA: Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın istifasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • Misafir 01 Kasım 2018 10:33 Bu şahıs sayın Erdoğan'ı övmemiş. Allaha küfür etmiştir. Şilt koşmuştur. Farz uydurarak Allaha hakaret etmiştir.

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