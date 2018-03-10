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Numan Kurtulmuş'tan Süryani Kilisesi'ne ziyaret

Numan Kurtulmuş'tan Süryani Kilisesi'ne ziyaret

Berlin’in Kreuzberg bölgesindeki Şehitlik Camisinde cuma namazı kılan Bakan Numan Kurtulmuş, daha sonra Schönberg bölgesindeki Süryani Kilisesi’ni ziyaret etti.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 14:19 - Güncelleme: 10-03-2018 14:19

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Süryanilerin adetleriyle gelenekleriyle görenekleriyle memlekete olan bağlılıklarıyla Türkiye'deki diğer halklardan hiçbir şekilde ayırt edilmesi mümkün olmayan asli unsurlardan birisi olduğunu söyledi.

52. Uluslararası Berlin Turizm Fuarı için geldiği Almanya'nın başkenti Berlin’de Ortodoks Süryani Kilisesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, burada Almanya Süryani Metropoliti Julius Dr. Hanna Aydın ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, Süryani cemaatinin kendilerini çok sıcak bir şekilde hüsnükabul ile karşılamalarından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye'deki Süryani toplumunun asırlardır Türkiye toplumunun içerisinde tam manasıyla birlik, beraberlik bütünlük içinde yaşanılan dostları olduğuna işaret ederek, ''Adetleriyle gelenekleriyle görenekleriyle memlekete olan bağlılıklarıyla Türkiye'deki diğer halklardan hiçbir şekilde ayırt edilmesi mümkün olmayan topraklarımızdan asli unsurlarıdan birisidir." dedi.

SÜRYANİLER TÜRKİYE'NİN AYRILMAZ BİR PARÇASI
Süryanilerin Avrupa'da yaşıyor olmalarına rağmen Türkiye'ye olan bağlılıklarını Türkiye'de yaşattıkları kültürlerine olan bağlılıklarını asla unutmadıklarını vurgulayan Kurtulmuş, ''Bunu da bize bugün bunu bize gösterdikleri evsahipliğiyle ispat ediyorlar. Türkiye'nin bir parçası olarak gördüğümüz Süryani Kadim Kilisesi'nin mensubu olan dostlarımızı burada ziyaret ederek onların Avrupa toplumu içerisinde yaşadıkları bir takım zorlukları bire bir görme fırsatı bulduk.'' diye konuştu.

Tarih boyunca Anadolu coğrafyasının aslında tüm ırkların tüm dinlerin tüm mezheplerin ve meşreplerin birarada yaşadığı bir esenlik adası olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ''Hele hele günümüzde yaşadığımız bu ayrılıkların savaşların, iç çelişkilerin etnik çatışmaların mezhep ve meşrep savaşlarının üzerinde yaşandığı coğrafyamız şöyle biraz geçmişe bakıldığında Anadolu'da birarada geliştirdiğimiz yaşama kültürünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Buraya gelmekle bunu bir kere daha hem biz hatırladık hem bu ziyaretimiz vesilesiyle ümit ederim ki bölge halkına örnek olacak bir yakınlaşmayı birarada yaşama örneğini ortaya koymuş olur sergilemiş oluruz.'' ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş ayrıca 400 bine yakın Süryani Kadim Kilisesi mensubunun Avrupa kıtasında bunların da yüz bininin Almanya'da yaşadığını belirterek, Mardin'deki, Midyat'taki kültürü Almanya'da canlı tutmaya çalıştıkları görmekten mutlu olduğunu kaydetti.

"TÜRK DEVLETİ BİZİM DEVLETİMİZDİR"
Almanya Süryani Metropoliti Julius Dr. Hanna Aydın da Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Sizin mevcudiyetiniz bize büyük şanlı bir sevinç veriyor. Türkiye'de doğduk okuduk büyüdük askerliğimizi yaptık. Türk devleti bizim devletimizdir. Sizi aramızda bulduğumuz zaman biz Ay-yıldızlı bayrağımızın altında kendimizi sayıyoruz. Nerede olursak olalım toprak, bayrak bizimdir. Sizler bizim yöneticilerimizsiniz, hem baba hem kardeşimizsiniz'' dedi.

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