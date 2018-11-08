Nokia'dan 5 kameralı telefon! İşte özellikleri

Rakiplerinin gerisinde kalmaya razı olamayan HMD Global'in yeni amiral gemisinin arka yüzünde beş kameraya yer vereceği söyleniyor. Telefonu ilk kez görmesek de, 360 derecelik videosunu ilk defa görüyoruz.

Video, cihazın tasarımını her açıdan gösteriyor. Sızıntıdan telefonun 5,9 inç'lik bir QHD ekranla, ekran içi parmak izi sensörüyle ve kablosuz şarjla geleceği de anlaşılıyor.

Telefonun 2019'da piyasaya çıkması bekleniyor; ilk tanıtım ise şubattaki MWC 2019'da yapılabilir.