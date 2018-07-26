Netanyahu'yu domuza benzetti işinden oldu! İşte o karikatür

Medyascope'ta yer alan habere göre Avi Kazt, İsrail’i Yahudilerin ulus devleti olarak tanımlayan ve azınlıklara ayrımcılığı hukuki hâle getiren yeni yasayı eleştirmek üzere, yasa mecliste kabul edildiği gün Netanyahu ve meclisteki milletvekili dostlarının birlikte selfie çektiği fotoğrafı karikatürüne malzeme yapmıştı.

Karikatürün üzerine kitaptan “Bütün hayvanlar eşittir. Ama bazıları diğerlerinden daha eşittir” cümlesini de alıntılayan Avi Katz’ı, siyasetçileri Yahudiler için de dinen haram olan domuzlara benzettiği için “antisemitik” olmakla suçlayanlar olmuştu.

30 YILDIR AYNI DERGİDE ÇALIŞIYORDU

Avi Katz’ın 30 yılı aşkın süredir çalıştığı Jerusalem Post gazetesine bağlı Jerusalem Report dergisi, karikatüristle yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurdu. İsrail gazeteciler sendikası kararı tepkiyle karşılarken, Katz’ın bir meslektaşı da protesto amacıyla dergiden istifa etti. Dergiye kısa öyküler yazan Haim Watzman istifa mektubunda, “sırf bazı okuyucuları rahatsız oldu diye çalışanını işten atan bir yayıncı ile ilişkili kalamam” diye yazdı: “Gazetecilik, iyi icra edildiğinde, daima bazılarını kızdırır. Okuyucular analiz ya da yorumlardan şikayetçi olduğunda çalışanlarının arkasında durmaksa bir gazete ve editörlerinin görevidir.”