Nedim Şener Haydar Baş olayını yazdı

Başkasına ait mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla aralarında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın da bulunduğu 15 sanığın yargılandığı dava gündeme oturdu. Haydar Baş "yağmaya azmettirme" suçundan altışar yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Dün gün boyu konuşulan bu haber Posta gazetesi yazarı Nedim Şener'in gündemindeydi. "İkiyüzlüler ve sahtekarlar" başlıklı yazısında bu konuya değinen yazar, Haydar Baş'ın son yıllarda "Atatürkçü" kimliğiyle öne çıktığına dikkat çekti. Kendisine de Baş'ın yazdığı "Hoş Geldin Atatürk” adlı kitabın gönderildiğini belirten Şener, 2009 yılında yazdığı kitabı hatırlatarak yazısını tamamladı:

Haydar Baş'tan mal varlığı açıklaması! Ortağını suçladı ve...

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Bir de yasak getirildi

2009’da yazdıklarım: Çünkü 2009 yılında yazdığım “Ergenekon Belgeleri’nde Fethullah Gülen ve Cemaat-Destek Yayınları isimli kitabımda Haydar Baş’ın lideri olduğu tarikat ile ilgili raporlara da yer vermiştim. Genelkurmay Başkanlığı’nın Mayıs 2002 tarihli tarihli bir raporunda Kadiri Tarikatı ve Haydar Baş ile ilgili şu bilgiler veriliyordu: Amacı: Devletin; sosyal, iktisadi ve hukuki temel nizamlarını dini esas ve inançlara göre düzenlemektir. Stratejisi: Anılan grup, devlet ile kavgalı olmamaya özen göstermekte, bu amaçla Atatürk’e ve TSK’ya sahip çıkmakta, siyasi faaliyet göstererek etkinliğini arttırmakta, eğitim ve basınyayın faaliyetlerine özel önem vererek taban genişletmeye çalışmaktadır.

Günümüzde faaliyet gösteren önemli Kadiri grupları;

1 - Prof. Haydar Baş Grubu,

2 - Galip Hasan Kuşçuoğlu Grubu.

Raporun son kısmında, Haydar Baş ile ilgili şu not yer alıyordu: Tarikat, lideri Haydar Baş’ın kişisel yaşantısına ve MİT ile varlığı iddia edilen ilişkisine duyulan tepki nedeniyle diğer tarikat ve cemaatler tarafından desteklenmemektedir.”

İddiaların doğru olup olmadığını değerlendirmeyeceğim, mahkeme Haydar Baş ile ilgili bir karar verecektir.

Benim derdim tıpkı İslamiyeti kişisel çıkarları için kullanan din tüccarları gibi Atatürk’ü perde olarak kullananlarla.

İslamiyeti bu din tüccarlarından, Atatürk’ü ise iki yüzlü sahtekarların kullanımından kurtarmak gerekiyor. Düşünsenize Adnan Oktar’ın bile iki cilt Atatürk kitabı yazdığı bir ülke burası."