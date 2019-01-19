Nagihan Karadere kimdir gözyaşları içinde itiraf etti!

Nagihan Karadere kimdir Survivor 2018 All Star kadrosunda bu sezon adından çok söz ettirecek. Survivor 2018'de kıyasıya bir mücadele verecek olan Nagihan Karadere kimdir, aslen nerelidir, çıplak pozlarıyla gündem olan eski eşi Uğur Gökçe ile neden ayrıldı?

Survivor 2018 için çok iddialı konuşan Hilmicem takipçileri tarafınan adanın en seksi erkeği ilan edildi. Survivor'ın gelmiş geçmiş en iddialı yarışmacılarını bir araya getiren 2018 All Star kadrosunda kimler yok ki! Bu sene ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve şampiyonlar şampiyonu Turabi Çamkıran var.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR ASLEN NERELİ: Survivor 2016'da Ünlüler takımında yarışan Nagihan Karadere Survivor tarihine adını yazdıran yarışmacılardan biri olarak anııyor. Yarışlardaki azmi ve başarısı ile rakip takımın korkulu rüyası olan Nagihan Karadere Fenerbahçe’de 1 Ocak 1984 ‘te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

NAGİHAN KARADERE KAÇ ÇOCUĞU VAR EŞİYLE NEDEN AYRILDI: Büyük bir aşkla Uğur Gökçe ile evlenen ve bir kız çocuğu olan Nagihan Kadere geçtiğimiz yıl adı aldatma olaylarına karışan eşi ile yolları ayırdı. Nagihan Karadere Survivor'da kıyasıya yarışırken eşinin başka bir kadına çıplak pozlarını gönderdiği iddialarına sessiz kalamayan başarılı sporcu eşi Uğur Gökçe ile tek celsede boşandı.

NAGİHAN KARADERE ESKİ EŞİ KİMDİR ÇIPLAK POZ SKANDALI: İddialara göre Uğur Gökçe eşini Survivor'da yarışırken aldattı. Gökçe, çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan tanıştığı bir kadına gönderdi. Kadın da videolarını Nagihan Karadere'ye gönderdi.

Nagihan Karadere, ilk olarak eşinin bu çıplak fotoğrafı evlerinin banyosunda çektiğini öne sürdü ve iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Daha sonra fotoğrafın sosyal medyada 'Nagihan'ın namuslu kocası' mesajı ile paylaşılınca Nagihan Karadere de bu olay üzerine eşinden boşanma kararı aldı.

Survivor 2018'de mücadele edecek All Starlar kadrosunda yer alacak isimlerden Nagihan Karadere ile ilgili merak edilenler...

GİTMEDEN İTİRAF ETTİ: Survivor All Star için geri sayım başladı. Şubatın ilk haftası TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Survivor 2018'in olay itirafı Nagihan Karadere'den geldi. Karadere, daha gitmeden ağlamaya başladım diyerek yine dikkatleri üzerine çekti.

Milli atletlerimizden Nagihan Karadere, Survivor 2016'da Ünlüler takımında mücadele etmişti. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor'ın 2018 kadrosuna milli atlet Nagihan Karadere dahil oldu.

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor'da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı. Nagihan Karadere bu kez de Survivor 2018'de rakiplerini zorlayacak.

NAGİHAN KARADERE SURVİVOR'A GİTMEDEN İTİRAFI OLAY OLDU