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Mutlu ve Çapkın hakkında flaş karar! FETÖ'den kaç yıl istendi?

Mutlu ve Çapkın hakkında flaş karar! FETÖ'den kaç yıl istendi?

FETÖ'nün mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'la ilgili savcıdan son dakika kararı geldi..Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Mutlu ve Çapkın'ın "terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 13:41 - Güncelleme: 08-02-2018 14:06

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuklu 7 sanık ile aralarında Çapkın'ın da bulunduğu tutuksuz 7 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık yakınları da hazır bulundu.

Savcı Hüseyin Avni Mutlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Çapkın için 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU'YA İSTENEN CEZA

Tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun suç kastının yoğunluğu, suçun işleniş özellikleri, verilen zarar, yaratılan tehlikenin büyüklüğü ve suçun işlendiği zaman hususlarını değerlendiren savcılık, mütalaasında, Mutlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul'daki davanın son duruşmasında Mehmet Ağar'ın tanıklığı üzerine Hüseyin Çapkın hakkında tahliye kararı verilmiş, Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluluğunun devamına hükmedilmişti...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Şubat 2018 14:46 Neden bu hainliğe iştirak eden askerlere ağırlaştırılmış müebbet veriliyor da bunlara 15 yıl? Suç aynı değil mi? Neden korunuyor bunlar? En çok 5-6 yıl sonra dışarıda olacaklar bu kararla!

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Hüseyin Çapkın
HÜSEYİN ÇAPKIN KİMDİR?

İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın kimdir aslen nereli, FETÖ iddiası neydi eşi ve aile hayatı hakkında merak edilenler? Çiftçi bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Hüseyin Çap

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