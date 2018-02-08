Mutlu ve Çapkın hakkında flaş karar! FETÖ'den kaç yıl istendi?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuklu 7 sanık ile aralarında Çapkın'ın da bulunduğu tutuksuz 7 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık yakınları da hazır bulundu.

Savcı Hüseyin Avni Mutlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Çapkın için 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU'YA İSTENEN CEZA

Tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun suç kastının yoğunluğu, suçun işleniş özellikleri, verilen zarar, yaratılan tehlikenin büyüklüğü ve suçun işlendiği zaman hususlarını değerlendiren savcılık, mütalaasında, Mutlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul'daki davanın son duruşmasında Mehmet Ağar'ın tanıklığı üzerine Hüseyin Çapkın hakkında tahliye kararı verilmiş, Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluluğunun devamına hükmedilmişti...