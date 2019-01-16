Muslera'dan Ozan Kabak'a veda mesajı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların transferi için Almanya'nın Stuttgart Kulübü ile görüşmelere başladığı Ozan Kabak'a veda mesajı yayımladı.

Muslera, Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile fotoğrafının da yer aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..."