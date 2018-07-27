  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Murat Bardakçı'dan ABD'nin tehdidine İngilizce küfürlü yanıt

Murat Bardakçı'dan ABD'nin tehdidine İngilizce küfürlü yanıt

Tarihçi yazar Murat Bardakçı, papaz Brunson nedeniyle Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden ABD için Türkçe S ile başlayan küfrün İngilizcesinin ilk harfini söyleyerek yanıt verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 07:31 - Güncelleme: 27-07-2018 07:31

Habertürk yazarı Murat Bardakçı ABD'nin küstah tehdidine aynı sertlikte yanıt verdi. "Washington’un hakettiği cevap, “F" ile başlayan dört harfli bir kelimedir!" başlıklı yazısında ABD ile Türkiye arasında yaşanan Brunson krizini değerlendirdi.

Trump bilindiği üzere dün attığı tweet mesajında "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" demişti. İşte bu sözlere Bardakçı, bugünkü köşesinde böyle yanıt verdi.

BU İLÂHİYİ BİLİR MİSİNİZ?
"Böylesine tehditlere muhatap olan birçok memlekette savcılık büyük ihtimalle mahkemenin Papaz Brunson’ın ev hapsine çıkartılması kararına itiraz eder ve Brunson, papazı olduğu tarikatin meşhur “With tears of anguish I lament”, yani “Keder gözyaşları akıtarak dövünüyorum” ilâhisini dâvâsı bitene kadar eski koğuşunda terennümle meşgul olur!

Müttefikiniz olduğu iddiasındaki bir memleket düşünün: İadesini istediğiniz ne kadar darbeci varsa hepsini kanatları altına alacak, Halk Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı aylarca hapiste tuttuktan sonra “Aslında iyi bir adam ama bize kurban lâzım” diye mahkûm edecek fakat iş ciddî suçlamalar ile karşı karşıya bulunan kendi vatandaşına gelince süpegüç olmanın verdiği küstahlıkla “Asarız, keseriz, hesap sorarız, yaptırımlar geliyor haaaa” demeye başlayacak!

İngilizce’de böyle bir müttefike bu aşamadan sonra verilebilecek tek kelimelik bir cevap vardır, o kelime dört harften ibarettir ve ilk harfi de “F”dir."

Murat Bardakçı'nı yazısının tamamı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Murat Bardakçı'dan ABD'nin tehdidine İngilizce küfürlü yanıt haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • misafir 27 Temmuz 2018 09:37 trump seçildiğinde kutlama yapan akpliler nerede şimdi...attığınız başlık ve twitleri unutmadık ama omurga yok ki kendini sorgulama yok ki

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro