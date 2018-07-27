Murat Bardakçı'dan ABD'nin tehdidine İngilizce küfürlü yanıt

Habertürk yazarı Murat Bardakçı ABD'nin küstah tehdidine aynı sertlikte yanıt verdi. "Washington’un hakettiği cevap, “F" ile başlayan dört harfli bir kelimedir!" başlıklı yazısında ABD ile Türkiye arasında yaşanan Brunson krizini değerlendirdi.

Trump bilindiği üzere dün attığı tweet mesajında "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" demişti. İşte bu sözlere Bardakçı, bugünkü köşesinde böyle yanıt verdi.

BU İLÂHİYİ BİLİR MİSİNİZ?

"Böylesine tehditlere muhatap olan birçok memlekette savcılık büyük ihtimalle mahkemenin Papaz Brunson’ın ev hapsine çıkartılması kararına itiraz eder ve Brunson, papazı olduğu tarikatin meşhur “With tears of anguish I lament”, yani “Keder gözyaşları akıtarak dövünüyorum” ilâhisini dâvâsı bitene kadar eski koğuşunda terennümle meşgul olur!

Müttefikiniz olduğu iddiasındaki bir memleket düşünün: İadesini istediğiniz ne kadar darbeci varsa hepsini kanatları altına alacak, Halk Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı aylarca hapiste tuttuktan sonra “Aslında iyi bir adam ama bize kurban lâzım” diye mahkûm edecek fakat iş ciddî suçlamalar ile karşı karşıya bulunan kendi vatandaşına gelince süpegüç olmanın verdiği küstahlıkla “Asarız, keseriz, hesap sorarız, yaptırımlar geliyor haaaa” demeye başlayacak!

İngilizce’de böyle bir müttefike bu aşamadan sonra verilebilecek tek kelimelik bir cevap vardır, o kelime dört harften ibarettir ve ilk harfi de “F”dir."

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