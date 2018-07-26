Muharrem İnce, imzacı 129 milletvekiline jet cevap!

CHP'li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımladı. Milletvekillerinin bu açıklamasına Muharrem İnce'den sosyal medya hesabı üzerinden cevap gecikmedi. İnce, "Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım." dedi.

129 VEKİL BİLDİRİ YAYINLADI... CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile çok sayıda CHP milletvekilinin katılımıyla TBMM'de yaptıkları açıklamada, "Bugün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz" çağrısı yaptı.

İŞTE İMZA VERMEYEN 12 MİLLETVEKİLİ... CHP milletvekillerinin bildirisine 12 milletvekili imza vermedi. Bildiriye Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Gürsel Tekin, İzmir milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Yalova Milletvekili Özcan Özel destek vermedi.

ONLARIN DA GENEL BAŞKANI OLACAĞIM... CHP'li 129 milletvekilinin açıklamasına genel başkanlığa soyunduğunu artık gizlemeyen Muharrem İnce'den tepki geldi. Muharrem İnce, kişisel twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım." dedi.



İBRETLE VE ÜZÜLEREK İZLİYORUM... Muharrem İnce, il başkanlarının destek açıklamasından sonra da "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" paylaşımı yapmıştı.

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