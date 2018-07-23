Muhammet Güven kimdir aslen nereli Sağlık Bakanı Yardımcısı oldu

Bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı. Bu atamalardan biri Sağlık Bakanlığı Yardımcılığı'na oldu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven oldu. 1966, Konya doğumlu olan Muhammet Güven, evli ve 5 çocuk babası.

Eğitim; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1983-1989) Uzmanlık Eğitimi : ERÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1991-1995) ve Yoğun Bakım Bilim Dalı (2011)

Akademik Kariyer: Öğr. Gör. Dr. ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1995-1997) Yrd. Doç. Dr. ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1997-2000) Doç. Dr. ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2000-2006) Prof. Dr. ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2006-halen) Deneyim ve değerler önemlidir.

Kurum İçi Görevler: Kalite Güvence Birimi Sorumluluğu (2001) Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanlığı (2014-halen) İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (2006-2008) Başhekim Yardımcılığı (2005-2008) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (2006-2008) Başhekimlik (2008-2010) Tıp Fakültesi Dekanlığı (2010)