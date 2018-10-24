Müge Anlı'da Yusuf Dereli'den mutlu haber bakın nerede bulundu

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yüzde 70 engelli olan Yusuf Dereli'den haber alamadığını söyleyen ailesine mutlu haber verildi. Kemal Karaçay isimli bir servis şoförünün, 19 yaşındaki Dereli'yi Koşuyolu'nda gördüğü ve polise teslim ettiği öğrenildi.

Telefonla canlı yayına bağlanan Karaçay, Dereli'nin ailesine sevindirici haberi şu sözlerle verdi;

"Programı telefondan izliyordum. Koşuyolu'nda seyir halindeyken Yusuf Dereli'yi gördüm. Hemen tanıdım. Yusuf'u orada alarak Üsküdar Doğancılar karakolundaki polis memuru arkadaşlara teslim ettim. " DARP EDİLMİŞ: Öte yandan Yusuf Dereli'nin yüzündeki darbe izleri dikkatlerden kaçmadı. Dereli'nin birileri tarafından darp edilmiş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor.

SADECE İSMİNİ SÖYLEYEBİLİYOR: Canlı yayına katılan Yusuf Dereli'nin ağabeyi, kardeşinin üzerinde kaybolduğu sırada Milan forması bulunduğunu söylemişti. Öte yandan kardeşinin soranlara sadece ismini söyleyebildiğini belirtmişti.