Müge Anlı Murat Tekin bulundu mu? Meğer daha önce kuyuya atılmak istenmiş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Murat Tekin bulundu mu sorusunun yanıtı hala belirsizliğini korurken canlı yayında dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Aydın'da çiftçilik yapan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Murat'ı darp edilmekten son anda kurtardığını söyledi.

MURAT'I İKİ ADAM KUYUYA ATMAYA ÇALIŞIYORDU": Geçtiğimiz Mart ayında iki tane sakallı adamın Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını belirten kişi, şunları dile getirdi;

"Hayvanlarım için Sevgi Yolu'na dalları almaya geldiğimde bir çığlık sesi duydum. İki tane uzun boylu, sakallı gencin Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını gördüm. Murat ise o sırada, 'İmdat' diye bağırıyordu. Gençlerin üzerine yürüdüğümde Murat'ı bırakıp kırmızı bir arabayla oradan uzaklaştılar. Ben de Murat'a oğlumun bir gömleğini verdim. Sonra da evime gittim."

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TEHDİT EDİLİYORMUŞ: Bir yıl sonra Murat'la tesadüfen tekrar karşılaştıklarını söyleyen kişi, sözlerine şöyle devam etti;

"Sevgi Yolu'nda karşılaştığımızda Murat beni tanıdı ama ben onu tanımadım. Bana çay ısmarladı. Olayı sorduğumda ise sosyal medyadan bir kızla konuştuğunu, kızın kardeşlerinin de onu yakaladığını ve tehdit ederek para istediklerini söyledi. Tehdit edenlerden birisinin isminin de Murat olduğunu belitti. "