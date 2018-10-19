  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Milli sporcu okulun soyunma odasında ölü bulundu

Milli sporcu okulun soyunma odasında ölü bulundu

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi, görme engelli milli atlet Gurbet Damar (23), okulun tesislerindeki soyunma odasında, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-10-2018 16:49 - Güncelleme: 19-10-2018 16:49

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi, görme engelli milli atlet Gurbet Damar, bugün antrenman yapmak için fakültenin atletizm tesislerine gitti. Arkadaşları, piste gelmeyen Gurbet Damar'ı merak edip saat 13.30 sıralarında soyunma odasına baktı. Soyunma odasına giren arkadaşları, Damar'ı kanlar içerisinde yerde yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Gurbet Damar kurtarılamadı.

KURŞUN İZİ BELİRLENDİ
Polisin yaptığı ilk incelemede, yanında tabanca bulunan Damar'ın göğsünün sol alt kısmında kurşun izi olduğu belirlendi. Gurbet Damar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Damar'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

ULUSLARARASI ŞAMPİYONAYA KATILMIŞTI
Ölümüyle ailesini ve yakınlarını yasa boğan Gurbet Damar, Almanya'nın Berlin kentinde 3-4 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katılmıştı. Damar, kadınlar kategorisinde 1500 metrede birinci, 400 metrede ise ikinci olmuştu.

HAYALİ, AİLESİNE EV ALMAKTI
Milli atlet Gurbet Damar, daha önce bir haber sitesine verdiği röportajda, en büyük hayalinin şampiyonalarda kazandığı para ile ailesine ev almak olduğunu söylemişti. Damar, 2 gözünün de yüzde 85 oranında görmediğini, kalan yüzde 15'lik ışığın kendisine yettiğini ifade etmişti. Eğitim hayatının sıkıntılı geçtiğini belirten Gurbet Damar, Diyarbakır'da daha önce görme engelliler okulu bulunmadığını belirterek, şunları söylemişti:

"Diyarbakır'da okul açıldıktan sonra çok geç başladım. Ama çok başarı gösterdim, iki defa sınıf atlattılar. 2009 yılında gözlerimden dolayı Görme Engelliler Spor Kulübü'ne gittim. Bana dediler ki, 'Ankara'ya gidiyoruz yarışlar için, koşmak ister misin?' Gittim Ankara'ya, hiç koşmamışım, antrenmanım yok ve güçsüzüm. Çıktım piste ve koştum. 100 metre ve 200 metrede Türkiye ikincisi oldum. Çok şaşırdılar, 'Sende iş var' dediler. 2011 yılında Dubai'de yapılan Dünya Görme Engelliler Atletizm Yarışması'nda hazırlık aşamasında iyi beslendiğim için güçlü çıktım piste ve 100 metreyi 14 saniyede koşarak birinci oldum. Dünya rekoru 13 saniyeydi."

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Milli sporcu okulun soyunma odasında ölü bulundu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro