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Milli ara onlara yaradı: Şenol Güneş'in zor tercihi!

Milli ara onlara yaradı: Şenol Güneş'in zor tercihi!

Göztepe maçı hazırlıklarına devam eden Beşiktaş hücum futboluyla ön plana çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta, sakat olan Adriano, İzmir deplasmanının kadrosunda yer almayacak.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 19:40 - Güncelleme: 17-10-2018 19:40

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş, yaptığı çalışmalarda şut ve kenar ortaları üzerinde duruyor. Antrenmanlarda, Ricardo Quaresma ve Caner Erkin yaptıkları başarılı ortalarla dikkatleri üzerilerine topladılar.

Şut çalışmalarında ise Jeremain Lens, siyah beyazlı kalecileri zorladı. Hollandalının performansı forma seçiminde teknik heyeti zorlayacak.

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Milli görevde olmayan Beşiktaş'ın 2 golcüsü Vagner Love ve Mustafa Pektemek de formaya hazır oldukları yönünde bir izlenim bıraktılar. Kadroda şans bulamayan Mustafa Pektemek antrenmanlarda çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Siyah beyazlılarda Vagner Love'ın yüksek performansı da teknik heyeti mutlu ederken, Kanadalı genç golcü Cyle Larin de milli formayla ağları sarstı.

Siyah beyazlılarda, milli takımda sakatlık yaşayan Ljajıc özel antrenörler eşliğinde Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Sakatlığının ardından Göztepe maçı kadrosuna dahil edilmesi planlanan adem Ljajıc'in, kondisyon olarak eksiklerini en kısa sürede kapatması hedefleniyor.

Beşiktaş'ta, sakat olan Adriano, İzmir deplasmanının kadrosunda yer almayacak. Brezilyalı oyuncunun tedavisine devam edilirken kulüp doktoru Sarper Çetinkaya'nın, tecrübeli ismi en kısa sürede hazır hale getirmeyi planladığı öğrenildi.

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