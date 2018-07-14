MHP'li Semih Yalçın'dan yeni kabine eleştirilerine yanıt

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhur ittifakı "yola devam" kararı aldı. Yeni dönemle birlikte gözlerin çevrildiği MHP, bundan sonra ne yapacak? MHP'nin kabinede temsil edilmediği için partide rahatsızlık olduğu iddialarına tepki gösteren Yalçın, bu tür yorumların maksatlı olduğunu belirterek, "Bırakın kurduğu hükümet çalışsın ve yeni idare tarzının dinamikleri bir an evvel oluşsun, olgunlaşsın" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, güncel konularla ilgili Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuştu. İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

BİZİMLE İLGİSİ OLMAYANLAR: ‘Eğer kabinede yer almayacaksak neden AKP iktidarını destekledik?' sorusu yöneltiliyor. Bu türden soruları soranlar, partimiz adına hüküm yürüten veya bizim adımıza, lehimize düşünüyormuş gibi görünen maksatlı çevrelerdir. Cumhurbaşkanı yeni sistemde kendi hükümetini kurmak, kendi çalışma arkadaşlarını belirlemek için tartışmasız bir oy oranıyla milletten yetki aldı. Bırakın kurduğu hükümet çalışsın ve yeni idare tarzının dinamikleri bir an evvel oluşsun, olgunlaşsın.

ETKİN DENETİM: MHP'nin yeni modelde parlamentoda güçlü şekilde temsili, hükümette yer almak kadar önemlidir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hızlı karar alıp uygulayan, güçlü ve çabuk hareket eden bir yürütme organıyla birlikte onu dengeleyen güçlü bir parlamentoya da ihtiyaç var. Parlamentonun denetim ve yasama faaliyetlerini en güçlü şekilde yerine getirmesi ise yeni yönetim modelinin oturması ve sistemin dinamiklerinin oluşması için şart. MHP, etkin denetim ve yasama faaliyetleri için de üzerine düşeni yerine getirmek için çaba sarf edecek.

KOMİSYON BAŞKANLIĞI PAZARLIĞI: MHP parlamentoda temsili nispetinde elbette komisyonlarda görev alacak ve yasama faaliyetlerinde etkin bir işlev üstlenecektir. Ancak komisyonlarda görev almanın koşullarını siyasi ittifaklar değil, TBMM'nin içtüzüğü belirler.

NUR TOPU GİBİ: Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir döneme girdi. Yönetim modelimiz tepeden tırnağa değişiyor. Devlet çarkı yenileniyor. Bu henüz emekleme döneminde bile değil. Seçim sandığı, nur topu gibi bir yeni demokrasi çocuğu dünyaya getirdi. Onun en sağlıklı şekilde beslenip büyütülmesi, bir an evvel yetişip reşit olması gerekiyor. Çocuğun terbiyesini verecek merci, siyaset müessesesi ve özellikle de parlamentodur. Dolayısıyla yapılacak çok iş var. MHP'ye de bu yolda çok iş düşeceğinden eminiz. MHP hükümette yer almadı ama devlet ve millet hayatının her yerinde olacaktır.

SANDIKLA İŞ BAŞINA GELDİ: ‘Tek Adam yönetimi', Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çamur atmak isteyenlerin iddiasıdır. Halkın iradesinin siyaset aritmetiğini sandıkta belirlediği, parlamentonun etkin denetim ve yasama görevini yerine getirdiği, yargının işlevini sürdürdüğü bir ülkede tek adam yönetiminden söz edilemez. Dahası, sandıkla iş başına gelen icracı bir cumhurbaşkanının tek adam olduğunu iddia etmek demokrasi ayıbıdır. Bugünkü siyasi tablo bir askerî veya sivil vesayet rejimi sonunda ortaya çıkmadı. Millet sandığa gitti ve iradesini ortaya koydu. Buna rağmen milletin tercihine sandıklı diktatörlük demek, saçmalamaktır, demokrasiye inanmamaktır, samimiyetsizliktir. Zaten millet de CHP'yi iyi bildiği için 24 Haziran'da bu partiye ve adayına yetki vermedi.