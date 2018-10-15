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MHP'li Enginyurt: Serbest bıraksaydık da dolar yükselmeseydİ

MHP'li Enginyurt: Serbest bıraksaydık da dolar yükselmeseydİ

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı programda rahip Brunson'ın serbest kalmasına ilişkin açıklamalarda bulunurken, ABD ile yaşanan krizi ve bundan sonra yaşanması muhtemel durumlara ilişkin düşüncelerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 21:12 - Güncelleme: 15-10-2018 21:12

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından da bu duruma ilişkin eleştirilerde bulunan Enginyurt, katıldığı programda da tavrını değiştirmedi ve ''Bari ev hapsi yerine o zaman serbest bıraksaydık da dolar bu kadar yükselmeseydi'' şeklinde konuştu.

MHP'li Enginyurt, Brunson krizinin başlamasının ardından yaşanan sürece ilişkin şu yorumu yaptı: "Her şeyden önce milletin vekiliyim. Millet adına konuşuyorum. Milletin hakkı uğruna mücadele ediyorum. Haklı olarak ya niye gitti niye verdik dedim. Bari ev hapsi yerine o zaman serbest bıraksaydık da dolar bu kadar yükselmeseydi. Bu ülke bunu haketti mi? Şimdi yüzde 10 indirim yapılıyor zaten her şeye yüzde yüz bindirim yapılmıştı."

ABD S-400 ALMAYIN DERSE...

Brunson'ın serbest bırakılmasını savunanları da eleştiren Enginyurt, "Şimdi nerdeyse Brunson mübarek adammış evliyaymış diyecekler. Benim endişem şu: Bundan sonra ABD S — 400'leri almayın derse durumumuz ne olacak. Afrin'den çıkın derse durumumuz ne olacak." diye sordu.

BU ADAMA 3 YIL 1 AY CEZA VERİLDİ'

Brunson krizinin ardından doların yükselmesiyle iktidar ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ettiğini savunmuştu. Ekonomideki dalgalanmaya değinen Enginyurt, "Son dönemde ilk defa sayın Cumhurbaşkanı'na Türk milleti büyük bir destek verdi. Dolarlar satıldı, altınlar bozduruldu. Millet bu durumu bir tezgah olarak gördü ve sesini çıkarmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında durdu ama bu adama 3 yıl 1 ay ceza verildi." dedi.

'BU ADAM 2 İHBARCININ AĞZIYLA TUTUKLANDIYSA ONA DA YAZIK'

Brunson hakkında mahkemeden çıkan karara da değinen Enginyurt, "Bu adam 2 tane ihbarcının ağzı ile tutuklandıysa ona da yazık. Bu tanık da yalancı tanıklıktan tutuklanmalı. Bir insanın hayatıyla oynadı." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Can 15 Ekim 2018 22:06 Türkiye S 400 den de,sınırötesi harekatlardan da,bağımsızlığından da vazgeçmez..bu papaz daha önce salınsaydı,% 40 fakirleşmezdik burası doğru..vekilin diğer söyledikleri ise saçmasapan!!!

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