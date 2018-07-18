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MHP’de af yasası hazırlığı

MHP’de af yasası hazırlığı

MHP Genel Merkezi, af yasa teklifi ile ilgili çalışmalara başladı. MHP’nin, yeni yasama döneminde, Ekim ayı gibi Meclis’e sunmak üzere çalıştığı teklifin, “devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme şeklinde getirileceği” belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 19:05 - Güncelleme: 18-07-2018 19:05

Olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından terörle mücadelenin aksamaması amacıyla hazırlanan ve MHP genel başkan yardımcılarının üzerinde çalıştığı “kader mahkumlarına affı” öngören yasa teklifinin Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin daha önceden çizdiği sınırlar üzerinde olacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Türk Ceza Yasası’nda (TCK) da yer bulan “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek”, “üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs” suçları kapsam dışı olacak. Yine FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C gibi terör örgütlerine üye olanlar, üye olmakla birlikte cürüm işleyenler, çocukları cinsel yönden istismar eden, çocukları kaçırıp, kasten öldüren, kadınlara yönelik şiddet uygulayan ve ölüme sebebiyet veren kişiler de “af kapsamı” dışında tutulacak. Bununla birlikte “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişiler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişiler” de MHP’nin teklifine göre, aftan yararlanamayacak.

BORÇLULARA DA AF

MHP’nin teklifinde, daha önce AK Parti hükümetinin de gündeme getirdiği ve “banka borçularına” yönelik de affın geleceği belirtiliyor. Buna göre, iflastan ötürü borçlarını ödeyemediği için cezaevinde bulunan kişiler, “ticari suçlular” da af kapsamında olacak. Bununla birlikte “basit hırsızlık” diye adlandırılan suçlarının da af kapsamı içinde değerlendirildiği belirtiliyor. MHP’nin teklifinde, “suçu ne olursa olsun, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanların, belli bir süre içinde resmi makamlara başvurup, teslim olmayanların da aftan yararlanmasının” söz konusu olamayacağı tartışılıyor. Devletin mülkünde olan ormanlık alanlara zarar veren kişiler de anayasa gereği af kapsamı dışında tutulacak

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Merhaba Bnce 18 Temmuz 2018 20:22 Herkesin 1 sansa ihtiyacını zarar görenlerin ailesine sormak gerekir

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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