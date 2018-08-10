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MHP Lideri Bahçeli’den partililere TL talimatı!

MHP Lideri Bahçeli’den partililere TL talimatı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’ya '2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk Lirası'na dönüştürülmesi' talimatını verdi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 21:50 - Güncelleme: 10-08-2018 21:50

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli’nin ABD Başkanı Trump’ın attığı bir tweetin arkasından aşırı düzeyde yükselen döviz kurlarından sonra akşamüzeri yaptığı açıklamada bu kumpasa karşı birliktelik çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Bahçeli’nin yaptığı açıklamaların hemen ardından, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’ya '2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk Lirası’na dönüştürülmesi' talimatını verdiği aktarıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • üüüüü 10 Ağustos 2018 22:44 hazine yardımlarını dövize mi yatırıyorsunuz bu ne utanmazlık milli paranı beğenmeyip dövize çeviriyorsunuz sizden parti olmaz bu hazina yardımları kaldırılmalı milletin parasıyla saltanat sürüyor beyler

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