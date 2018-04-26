MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül çıkışı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

Devlet Bahçeli, "Maşallah Cumhur İttifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak" dedi.

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"CHP-HDP İLİŞKİSİ ESKİYE DAYANIYOR"

MHP lideri Bahçeli, "CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

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