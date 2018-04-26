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MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül çıkışı!

MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül çıkışı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin "Abdulah Gül ikazlara uymalı" dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 17:53 - Güncelleme: 26-04-2018 17:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

Devlet Bahçeli, "Maşallah Cumhur İttifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak" dedi.

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"CHP-HDP İLİŞKİSİ ESKİYE DAYANIYOR"

MHP lideri Bahçeli, "CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Misafir 26 Nisan 2018 19:20 Bunun iki yolu var. BİRİNCİSİ: İsmi dolaşan belli başlı, kamuoyu desteği olan adayların önünü açıp ilk turda oyları dağıtıp onları yarıştırmak. İkinci turda ise AKP adayının karşısında birleşmek. İKİNCİSİ: Çok partili bir Meclis oluşturup ve bunu adeta “kurucu meclis” gibi çalıştırarak, sistemdeki denge-denetim mekanizmalarını devreye sokmak. Erklerin ayrılığını temin etmek. Değilse, geçmiş olsun.

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