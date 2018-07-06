Metroda internet dönemi!

İSTANBUL'daki metro hatlarında mobil internet uzun yıllardan beri kullanılamıyor. Ancak Hürriyet'in haberine göre kısa bir süre sonra bu sorun ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Bu sorun dün itibariyle kısmen de olsa sona erdi. Turkcell’in geliştirdiği dijital servisler, mobil internet şebekesine bağlanabilecek ve kullanılmaya devam edilecek. Böylelikle metro hattını kullanan müşteriler de rahat bir şekilde hem internet kullanabilecek hem de mobil iletişim konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklar.

LTE altyapısının kullanılabildiği yeni uygulamayla Turkcell aboneleri metrodayken mesajlaşma platformu BiP ile yazışabilecek, Fizy üzerinden online müzik dinleyebilecek, Dergilik uygulamasından dergi ve gazeteye okuyabilecek, Yaani üzerinden de webte arama yapabilecek.

Kısacası bu uygulama şimdilik sadece Turkcell aboneleri için sınırlı olacak. İlerleyen zamanlarda diğer operatörler de bu konuda atılım yaparlar mı bilemiyoruz ancak Turkcell'in böyle bir hizmet sunuyor oluşu rekabeti de iyice artıracağa benziyor.

Hürriyet Teknoloji Muhabiri Ahmet Can Şit, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile yaptığı bir röportaj sırasında konuyla ilgili bilgi verdi. Terzioğlu şunları söyledi: “Çok yeni bir haber paylaşmak istiyorum. Dün itibariyle mobil internet metro hatlarında kullanılmaya başlandı. LTE internet bağlantısı artık metroda aktif. Abonelerimiz, Turkcell servislerini metroda mobil internet üzerinden kullanabilecek” dedi.

VODAFONE VE TÜRK TELEKOM'DA DURUM BELİRSİZ: İstanbul'daki metrolarda güvenlik amacıyla sadece arama yapılabiliyor. Metroda bulunan bir kişinin telefonunu aramak mümkün olmuyor. Ayrıca telefonların data yani veri hatları da aktif değil. Turkcell'in yaptığı açıklama ile veri hatlarına uygulanan bu kısıtlamanın kaldırıldığı anlaşılıyor. Metro hatlarında diğer operatörler Türk Telekom (Avea) ve Vodafone'un kullanıp kullanılmadığı konusunda bu iki firmadan bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Teknolojioku