Meteoroloji'den bu iller için yağı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre tüm yurt yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Buna göre başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi ile Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2 Nisan tarihinde 12.00 ve 20.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

KIRMIZI UYARI YAYINLANDI

Öte yandan Meteoroloji kendi internet sitesinden uyarı yayınlayarak Doğu Karadeniz için fırtına alarmı verdi.

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul bu haftaya yağışlı başlasa da salı gününden itibaren güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar hissedilecek olduğu İstanbul'da bu hafta bol güneşli geçecek.

BÖLGELERDE HAVALAR NASIL OLACAK?

5 günlük hava tahminine baktığımız zaman Marmara Bölgesi'nde sadece pazartesi günü yağışın olduğunu görüyoruz. Diğer günlerde havanın açık olması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesin'de de hava sadece pazartesi günü yağışlı olacak. Karadeniz Bölgesi, pazartesi ve salı gününü fırtınalı ve yağışlı geçirecek. Yağışlar çarşamba günü bölgeyi terk edecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise bu hafta salı gününe dikkat! Nisan ayı gelmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde Salı günü karla karışık yağmur bekleniyor. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde pazartesi gününden sonra sıcak hava etkili olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pazartesi günü bulutlar etkisini gösterse de bu hafta sıcak olacak.

ANKARA HAVA DURUMU

İZMİR HAVA DURUMU

TRABZON HAVA DURUMU