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Merkel bu kez şaşırttı! AB ve Avusturya'ya Türkiye eleştirisi

Merkel bu kez şaşırttı! AB ve Avusturya'ya Türkiye eleştirisi

Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler yumuşamay başladı.Türkiye'yi bir çok konuda eleştiren Merkel'in açıklamaları bir hayli şaşırttı. Merkel AB üzerinden Avusturya'yı, Türkiye konusundaki tavırları nedeniyle eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 10:56 - Güncelleme: 18-01-2018 10:56

Avusturya'nın yeni Başbakanı mülteci karşıtı Sebastian Kurz, Berlin' de Alman mevkidaşı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Alman Başbakan Angela Merkel, Avrupa'ya dışarıdan mülteci göçünün durdurulmasında Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci sözleşmesinin önemli rol oynadığını vurgularken, o zaman Avusturya Dışişleri Bakanı olarak, sözleşmeye sert tavır alan Kurz'a da dolaylı yolla eleştiri yaptı.

"TÜRKİYE TAVRINA ŞAŞIRDIM"

Başbakan Merkel, “Türkiye ile AB arasında sözleşmenin imzalanmasında Almanya'nın çok büyük katkısı oldu. Bu, deniz sınırlarını korumak için doğru bir çıkıştı. Aynı zamanda Türkiye'deki mültecilere yardımla bunu açıkça gösterdik ve ülkelerin yardım etmesini sağladık. Biz kaçak göçü azaltmak zorundayız. Bu konuda Almanya'da çok hararetli tartışmalar var. Ben şahsen, Türkiye ile AB arasında mülteci göçünün imzalanmasının ardından gelen tepkilere çok şaşırdım.” dedi.

KURZ'UN BAŞARISIZ BALKAN POLİTİKASI

Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması, Avusturya haricinde hemen hemen tüm AB üyelerinden destek görmüş, Avusturya ise Avrupa'nın gücünü göstermek ve Türkiye'siz plan yapabilmek adına balkanlardan akının durdurulabileceğini savunmuş, sınırları kapattırmıştı.

Özellikle Makedonya sınırında yaşanan insanlık dramlarından sorumlu olan Kurz, sonrasında Avrupa'da başarısız politika nedeniyle prestij kaybı yaşamıştı. Kurz, o zaman Merkel hükümetinden bakanlarla sıkı bir telefon trafiği içine girerek, kendi politikasını kabul ettirmeye çalışmıştı.

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